Emotivo agradecimiento de iraníes a México

Si antes del Mundial sorprendieron las selecciones con sus videos creados con Inteligencia Artificial (IA), durante el Mundial asombró otro material, en el que los iraníes le agradecieron a México su hospitalidad y generosidad. Las figuras de Lego fueron las protagonistas.

En el video, se da un agradecimiento a México porque no sólo les brindó un campo de entrenamiento en Tijuana y hospedaje, sino que les dio una prueba de que los corazones pueden llevarse el triunfo.

“Cuando la guerra intentó quebrarnos y las visas intentaron borrarnos, nos recordaste que la gente aún puede elegir la gracia. Llevaremos este sentimiento a cada partido que juguemos. Sabiendo que, en algún lugar de Tijuana, alguien cree que podemos quedarnos”, indicó el inicio del material producido por Cisco Lego News Records.

Durante el video, se aprecia a mexicanos recibiendo a la selección de Irán. Asimismo, en el desarrollo del mismo se denuncia la negación del visado para el combinado nacional, entre otros temas.

“México, conviertes la oscuridad en luz. Un día la guerra terminará y las visas serán noticia vieja. Pero el recuerdo de tu bienvenida será la historia que elegiremos contarles a nuestros hijos cuando pregunten sobre los tiempos difíciles del país que abrió su corazón cuando otros trazaron líneas”, fue otra de los mensajes que dejó el video.

La selección de Irán cambió su campo base de Tucson, Arizona, a Tijuana, México.

En su primer partido del Mundial, los iraníes igualaron 2-2 con Nueva Zelanda en el Estadio de Los Ángeles.

CALENDARIO DE PARTIDOS DE LA SELECCIÓN DE IRÁN EN EL MUNDIAL 2026:

- Lunes 15 de junio: Irán 2 – 2 Nueva Zelanda.

- Domingo 21 de junio: Bélgica vs. Irán, 1 de la tarde – Estadio Los Ángeles.

- Viernes 26 de junio: Egipto vs. Irán, 9 de la noche – Estadio Seattle.