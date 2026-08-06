Traspaso récord: Real Madrid ficha a Yan Diomandé, ‘joya’ de 19 años

El Real Madrid batió su anterior traspaso récord, luego de anunciar el acuerdo con el RB Leipzig por la “joya” de Costa de Marfil y una de las sensaciones del Mundial 2026: Yan Diomandé de 19 años. La prensa española reveló que podría ser el más caro en la historia del cuadro blanco.

Aunque el Real Madrid no dio a conocer la cifra del traspaso, el diario Marca señaló que el fichaje podría ascender a 125 millones de euros (144,3 millones de dólares), con entre 10 y 15 millones de euros adicionales en cláusulas adicionales.

Yan Diomandé disputó el Mundial 2026 con Costa de Marfil Mexsport

De ser así, el traspaso de Yan Diomandé, de 19 años, superaría el pago que realizó el Real Madrid por el centrocampista inglés Jude Bellingham en 2023, que ascendió a 103 millones de euros más complementos.

“El Real Madrid C.F. y el RB Leipzig llegaron a un acuerdo para el traspaso del jugador Yan Diomandé, que queda vinculado a nuestro club durante las próximas siete temporadas, hasta el 30 de junio de 2033”, indicó el Real Madrid.

Yan Diomandé nació en Abiyán y se formó en la DME Academy en Estados Unidos Mexsport

¿QUIÉN ES YAN DIOMANDÉ, TRASPASO RÉCORD DEL REAL MADRID?

Yan Diomandé nació en Abiyán. Se formó en la DME Academy en Estados Unidos y en las categorías inferiores del CD Leganés, club con el que debutó en marzo de 2025, precisamente contra el Real Madrid antes de ser traspasado por 20 millones de euros al Leizpig.

Con el club alemán fue nombrado mejor jugador joven de la Bundesliga en la temporada 2025-26, con 12 goles y 9 asistencias. Su contribución permitió que su equipo terminara tercero en su liga y su boleto a la próxima temporada de la Champions League.

Yan Diomandé fue pieza clave con el Leipzig antes de disputar el Mundial 2026 Mexsport

Jugó con Costa de Marfil en el reciente Mundial, donde su selección alcanzó los dieciseisavos de final.

LOS FICHAJES MÁS CAROS DEL REAL MADRID:

- 125 millones de euros: Yan Diomandé.

- 103 millones de euros: Jude Bellingham. En la temporada 2025-26, el centrocampista inglés ha disputado 40 partidos (22 como titular) con el Real Madrid, suma 8 goles, 2 asistencias. Tiene en su palmarés con el cuadro blanco 5 títulos: 1 Champions League, 1 Mundial de Clubes, 1 Supercopa de Europa, 1 Liga de España y 1 Supercopa de España.

- 100 a 115 millones de euros: Eden Hazard. Fue el quinto futbolista belga en el Real Madrid y su estancia en el equipo estuvo plagado de lesiones. El originario de La Louviere disputó 76 partidos con el cuadro blanco y consiguió 1 Copa de Europa, 1 Mundial de Clubes, 1 Supercopa de Europa, 2 Ligas, 1 Copa del Rey y 2 Supercopas de España.

Gareth Bale con el Real Madrid Mexsport

- 101 millones de euros: Gareth Bale. El delantero disputó 258 partidos con el Real Madrid, marcó 106 goles y fue uno de los protagonistas de una de las etapas más exitosas del club. Consiguió 5 Champions League, 4 Mundiales de Clubes, 3 Supercopas de Europa, 3 Ligas, 1 Copa del Rey y 3 Supercopas de España.

- 94 millones de euros: Cristiano Ronaldo. Es el máximo goleador en la historia del Real Madrid, con 451 tantos. Disputó 438 partidos oficiales y será recordado como uno de los grandes símbolos del equipo. En su estancia, también fue el máximo goleador en la historia de la Copa de Europa (marcó 105 tantos en Champions con el Madrid); máximo goleador madridista en la Liga (312); más partidos de tres o más goles en la historia de la Liga (34); y más tantos en una temporada con el Real Madrid (61).

Palmarés de Cristiano Ronaldo con el Real Madrid: 4 Copas de Europa, 3 Mundiales de Clubes, 3 Supercopa de Europa, 2 Ligas, 2 Copa del Rey, 2 Supercopas de España.