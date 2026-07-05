Noruega extiende su dominio histórico sobre Brasil con otra eliminación mundialista

La victoria de Noruega sobre Brasil en los octavos de final de la Copa del Mundo 2026 no solo representó una clasificación histórica para la selección escandinava. También amplió una racha que la convierte en el único rival al que la Canarinha nunca ha podido derrotar.

Con este resultado, Noruega mantiene intacto un historial que abarca partidos amistosos y oficiales. Después de cinco enfrentamientos entre ambas selecciones, Brasil sigue sin conocer la victoria frente al conjunto vikingo.

La eliminación también significó el adiós de la Verdeamarela del Mundial, mientras que Noruega avanzó por primera vez a los cuartos de final de la máxima competencia del futbol.

Noruega sigue invicta frente a Brasil

El historial entre ambas selecciones comenzó en julio de 1988 con un partido amistoso que terminó empatado 1-1.

Nueve años después llegó el segundo enfrentamiento. En 1997, nuevamente en un amistoso, Noruega consiguió su primer triunfo sobre Brasil al imponerse por 4-2.

La primera vez que se encontraron en una competencia oficial fue durante la fase de grupos de la Copa del Mundo de Francia 1998. En aquella ocasión, los noruegos volvieron a sorprender al derrotar 2-1 a la selección brasileña.

El siguiente antecedente se produjo en agosto de 2006, cuando ambos equipos igualaron nuevamente 1-1 en un encuentro amistoso.

Ahora, la victoria conseguida en la Copa del Mundo 2026 amplió ese historial favorable para Noruega, que suma tres triunfos y dos empates frente a Brasil.

De esta manera, el conjunto escandinavo continúa siendo la única selección que ha enfrentado a la Canarinha en múltiples ocasiones sin perder un solo partido.

Noruega alcanza por primera vez los cuartos de final

Además de mantener esa estadística, la selección noruega consiguió la mejor actuación de su historia en una Copa del Mundo.

Hasta antes de esta edición, Noruega había participado en los Mundiales de 1938, 1994 y 1998. Su mejor resultado había sido alcanzar los octavos de final, instancia que ahora superó por primera vez.

Con el triunfo sobre Brasil, el conjunto vikingo se instaló entre los ocho mejores equipos del torneo y viajará a Miami para disputar los cuartos de final.

La clasificación también confirma el crecimiento de una generación encabezada por Erling Braut Haaland, quien volvió a ser determinante en el ataque noruego.

Noruega está por primera vez en cuartos de final. REUTERS

Haaland alcanza a Messi y Mbappé en el liderato de goleo

La actuación de Erling Braut Haaland frente a Brasil también tuvo impacto en la tabla de goleadores.

El delantero marcó un doblete que le permitió llegar al liderato de goleo de la Copa del Mundo, donde ahora comparte la primera posición con Lionel Messi y Kylian Mbappé.

Antes del partido ante Brasil, Haaland había marcado dos goles frente a Irak, otros dos contra Senegal y uno más en los dieciseisavos de final ante Costa de Marfil.

Con las dos anotaciones de este domingo, el atacante noruego alcanzó a las otras dos grandes figuras del torneo y se mantiene como uno de los principales candidatos para quedarse con la Bota de Oro, mientras Noruega continúa escribiendo la mejor participación mundialista de su historia.