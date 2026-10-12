El mexicano Emilio 'Choche' Rodríguez se unirá a Isaac del Toro en el UAE Team

Con solamente 18 años, el mexicano Emilio Rodríguez fue anunciado como nuevo integrante del UAE Team para 2027, uniéndose a Isaac del Toro y comandando una nueva generación azteca dentro del ciclismo del más alto nivel; llega junto a otros 4 elementos.

El UAE Team sorprendió este lunes 12 de octubre y anunció la llegada de Simon Defrance (Francia), Václav Jezek (Chequia), Riccardo Lorello (Italia), Luca Martínez (España) y José Emilio Rodríguez (México) como sus nuevos elementos para la temporada 2027:

"Su llegada impulsa el crecimiento del proyecto Gen Z y su objetivo de identificar y desarrollar jóvenes ciclistas dentro de la estructura del UAE Team Emirates-XRG", anunciaron mediante redes sociales.

Destacando al nacido en Colima, UAE Team anunció a José Emilio Rodríguez como una ilusionante incorporación, mismo que llega procedente del AR Monex en donde ganó el Gran Premio Adalberto Gabrielloni 2025 y se consagró como campeón nacional junior de contrarreloj:

"José Emilio Rodríguez representa una nueva e ilusionante incorporación al programa", refrendó UAE Team.

Destacando su trayectoria, UAE Team compartió algunos de sus logros mediante el comunicado oficial en el que confirman su presencia como uno de los ciclistas que estarán vistiendo el mismo maillot que Isaac del Toro para la temporada 2027:

"Entre sus actuaciones más destacadas se encuentra el segundo puesto en la clasificación general del GP West Bohemia, donde terminó con el mismo tiempo que el ganador, además del segundo puesto en el Trofeo Emozione, prueba puntuable para la UCI, celebrado en Italia", destacó el UAE.

De momento, Isaac del Toro aún no se pronuncia ante la llegada de su compatriota al UAE Team, sin embargo, se espera que El Torito reaccione al arribo de un compatriota que en su corta carrera ya suma cuatro podios en competencias europeas.

Isaac del Toro y Emilio Rodríguez serán parte del UAE Team 2027. Mexsport

BFG