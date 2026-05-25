El “Zurdo” Ramírez habría sido detenido semanas después de su pelea con Benavidez

Gilberto “Zurdo” Ramírez volvió a colocarse en el centro de la polémica luego de que distintos reportes locales señalaran su presunta detención en Quintana Roo, aunque hasta el momento las autoridades no han emitido información oficial que confirme si el ex campeón mundial mexicano forma parte de las personas aseguradas durante un operativo realizado en la carretera Cancún-Tulum.

De acuerdo con versiones difundidas por medios regionales, el operativo ocurrió durante un recorrido de vigilancia de elementos de la Policía Estatal Preventiva, quienes interceptaron una camioneta Chevrolet Suburban blanca con placas del Estado de México que presuntamente circulaba a exceso de velocidad.

Dentro de los informes preliminares apareció el nombre de Gilberto de Jesús “N”, situación que inmediatamente generó especulaciones debido a su coincidencia con el nombre del pugilista originario de Mazatlán. Sin embargo, ninguna corporación estatal o federal ha confirmado oficialmente la identidad de los detenidos.

En los reportes también se menciona que seis personas habrían sido aseguradas durante el operativo. Entre los nombres difundidos aparecen Leticia “N”, Yareli Aracely “N”, Jocelyne “N”, Pedro Andress “N”, José Arturo “N” y Gilberto de Jesús “N”.

Además, trascendió que durante la inspección preventiva las autoridades localizaron entre las pertenencias de uno de los involucrados una credencial con la que presuntamente se acreditaba como integrante activo de la Policía Municipal de Benito Juárez, situación que habría derivado en investigaciones por posibles delitos como resistencia de particulares, desobediencia, usurpación de funciones y falsificación de documentos.

Pese a ello, el caso continúa rodeado de incertidumbre, ya que otras versiones sostienen que todavía no existe evidencia suficiente para confirmar que el detenido sea realmente el “Zurdo” Ramírez.

La situación tomó todavía más fuerza debido a que apenas el pasado 2 de mayo, hace apenas tres semanas, Gilberto Ramírez protagonizó una de las peleas más importantes de su carrera al enfrentar a David Benavidez en Las Vegas. Aquella noche, el sinaloense perdió los cinturones de peso crucero de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) y de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) tras caer de forma contundente ante el mexicoestadunidense.

Después de ese combate, el mexicano incluso tuvo que ser hospitalizado, situación que incrementó las dudas sobre su futuro dentro del boxeo profesional.

A sus 34 años, Ramírez es reconocido como el primer mexicano en conquistar un campeonato mundial supermediano de la OMB, logro que consiguió en 2016. Posteriormente también logró coronarse en la división crucero, consolidando una carrera importante dentro del boxeo mexicano.

Sin embargo, no es la primera vez que el “Zurdo” aparece involucrado en situaciones polémicas fuera del ring. En 2022 circuló un video de su arresto en Mazatlán, luego de alterar el orden público durante una fiesta privada, episodio que generó múltiples críticas sobre su comportamiento.

Mientras se esclarecen los hechos y se espera una postura formal de las autoridades, el panorama del boxeador mexicano permanece rodeado de incertidumbre. Entre los recientes tropiezos deportivos y esta nueva controversia, el futuro del “Zurdo” Ramírez vuelve a quedar bajo cuestionamiento.