América Femenil levanta histórico doblete con la Concacaf W

El América no permitió que el Washington Spirit le faltara al respeto en suelo mexicano. Como nuevas campeonas de la Liga MX Femenil las Águilas respondieron con una emocionante remontada de 5-3, en Pachuca, Hidalgo, que valió para levantar su primer título de Concacaf W Champions Cup y el boleto al nuevo Mundial de Clubes Femenil.

Parte de la hazaña pasó por la atacante española Irene Guerrero , quién ingresó para salvar la noche y la reputación del futbol femenil de México dentro de la Concachampions, luego de una sorpresiva respuesta del Spirit que tentaba a la épica.

Las Águilas pintaron un escenario difícil de remontar para el conjunto estadounidense. Con la localía del Estadio Hidalgo de su parte, se adelantaron en el marcador con dos goles.

Aylín Avilés, en plan intratable desde su recuperación física, abrió la pizarra al minuto 22, a pase de Scarlett Camberos. Mientras que la brasileña Geyse clavó el segundo del América. El juego perfilaba a un engañoso trámite que sacudió las emociones del público en la Bella Airosa.

El aviso de ser un equipo difícil de tumbar lo hizo Sofía Cantore. Al 30’, la italiana recortó distancias con el 2-1.

Para la segunda aparte, el Washington Spirit, que cuenta con la defensiva mexicana Rebeca Bernal, jugadora por la que el Hidalgo registró una importante asistencia, remontó 2-3 con un doblete de Kouassi (46’, 58’).

Pero las nuevas campeonas de la Liga MX Femenil, la del escudo con más repercusión mediática en México, no dejaría pasar la oportunidad de coronarse con un primer título internacional.

Y fue cuando apareció una de las consentidas de la afición, Irene Guerrero. Ingresó de cambio tras arrastras molestias físicas, consecuencia de las batallas de Liguilla, pero había que ir con todo por la Concachampions. Así lo hizo la ibérica, con un gol al 79’.

América nunca perdió el modo combativo. Bajo el mando de Ángel Villacampa resistió con ímpetu, la mejor muestra de ello fue la delantera Scarlett Camberos, autora del 5-3, la última estocada sobre el Spirit en el tiempo de compensación.

De esta manera, el América Femenil en una semana levantó su segundo título, hizo historia al ser el primer equipo mexicano con la Concachampions Femenil, un trofeo que ahora las impulsa a soñar con el Mundial de Clubes.