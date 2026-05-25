Antuna pide perdón tras la final… y promete no rendirse con Pumas

Uriel Antuna rompió el silencio luego de la derrota de Pumas ante Cruz Azul en la final del Clausura 2026 y lo hizo con un mensaje donde la parte más importante fue una disculpa directa tras la expulsión que sufrió en los minutos finales del encuentro.

El atacante mexicano se convirtió en uno de los jugadores más señalados por la afición universitaria después de ver la tarjeta roja cuando el partido agonizaba. Apenas unos instantes más tarde, ya con el tiempo prácticamente cumplido, cayó el gol de Cruz Azul que terminó por darle el campeonato a los celestes y dejó a los auriazules sin respuesta.

Horas después del partido, Antuna utilizó sus redes sociales para compartir un mensaje dirigido a la afición y al entorno de Pumas, donde reconoció el dolor por no haber conseguido el objetivo y asumió responsabilidad por lo ocurrido.

También me gustaría disculparme por lo sucedido. Aunque no se logró el objetivo que nos habíamos puesto como equipo”, escribió el futbolista en una de las frases que más impacto generó entre los aficionados universitarios.

El atacante también destacó que, pese al golpe de perder la final, considera que el equipo recuperó parte de la esencia que durante mucho tiempo exigió la afición.

“Recuperamos todos juntos, como familia, la identidad del club, el carácter, la garra y la lucha que caracteriza a Pumas”, añadió.

En el mensaje, Antuna agradeció además el respaldo recibido desde su llegada a Cantera, asegurando que el club volvió a hacerle sentir parte importante dentro del futbol.

“Primero que nada, mil gracias por volverme a hacer sentir parte del fútbol, de lo que es Pumas, de lo que representa esta familia, esta institución y este equipo”, publicó.

El atacante también dejó claro que, pese a las críticas y al golpe que significó la derrota, no piensa abandonar el proyecto universitario y mantiene intacta la ilusión de conseguir un campeonato con los auriazules.

“No pienso rendirme ni irme. No pienso rendirme hasta salir campeón con este club”, sentenció.

La publicación de Uriel Antuna apareció mientras todavía continúa la molestia de buena parte de la afición de Pumas, que sigue señalando la expulsión del atacante como uno de los momentos que terminaron inclinando la final a favor de Cruz Azul.