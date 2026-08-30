Dibu Martínez debuta con Chelsea horas después de su presentación

Damián Emiliano Martínez debutó como titular con el Chelsea apenas unas horas después de ser presentado como nuevo jugador del club y participó en la victoria 4-3 sobre el Brighton & Hove Albion, durante la segunda jornada de la Premier League.

El fichaje del portero argentino procedente del Aston Villa se resolvió durante la semana, aunque su anuncio oficial llegó hasta la mañana de este domingo, tiempo de Londres. El arquero fue incluido de inmediato en la convocatoria y recibió la titularidad para su primer partido.

Dibu Martínez debuta en la victoria del Chelsea

Emiliano Martínez apareció desde el inicio en el encuentro con el que Chelsea se presentó ante su afición en Stamford Bridge durante la segunda fecha del campeonato inglés. El conjunto londinense consiguió imponerse 4-3 al Brighton & Hove Albion.

The Telegraph adelantó días antes la llegada del guardameta argentino al Chelsea. De acuerdo con la información proporcionada, la disponibilidad del Dibu para salir del Aston Villa y las dudas del entrenador Xabi Alonso sobre Robert Sánchez formaron parte del contexto de la operación.

El movimiento también se produjo después de la incorporación de Zion Suzuki al Aston Villa. La llegada del portero japonés abrió la posibilidad de que Martínez perdiera la titularidad y buscara una nueva alternativa para continuar su carrera durante el mercado de fichajes.

Horas después de su presentación, el Dibu fue titular. REUTERS

Ya en el terreno de juego, el Chelsea tomó ventaja durante la primera mitad y parecía encaminarse a una victoria sin mayores complicaciones. Roméo Lavia, Pedro Neto y João Pedro marcaron para el equipo local antes del descanso.

Brighton respondió con un gol de Malick Yalcouyé, aunque el marcador permaneció 3-1 al término de los primeros 45 minutos. Para la segunda parte, un autogol de João Pedro acercó a la visita y redujo la diferencia a un solo tanto.

Cole Palmer apareció al minuto 74 para ampliar nuevamente la ventaja del Chelsea y darle margen al conjunto blue. Sin embargo, Brighton volvió a descontar durante el tiempo añadido mediante Pascal Groß para establecer el 4-3 definitivo.

João Pedro y Cole Palmer marcaron ante Ancelotti y Tuchel

La victoria del Chelsea también contó con la presencia en Stamford Bridge de Carlo Ancelotti, seleccionador de Brasil, y Thomas Tuchel, entrenador de Inglaterra, quienes presenciaron el partido desde las gradas.

João Pedro y Cole Palmer, dos de los anotadores del conjunto londinense, no fueron considerados por Brasil e Inglaterra, respectivamente, para las convocatorias de la Copa del Mundo. Ambos técnicos estuvieron presentes durante la actuación de los jugadores.

En redes sociales, el hecho generó comentarios por la coincidencia de que dos futbolistas no considerados por sus respectivas selecciones marcaran durante el encuentro en presencia de Ancelotti y Tuchel.