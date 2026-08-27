Dibu Martínez será nuevo jugador del Chelsea tras acuerdo con Aston Villa

Damián Emiliano “Dibu” Martínez estaría por dejar al Aston Villa para dar el salto a uno de los clubes de mayor prestigio de la Premier League. Después de varios intentos por cambiar de equipo que no llegaron a concretarse, el arquero argentino estaría cerca de convertirse en nuevo jugador del Chelsea.

Reportes de la prensa inglesa señalan que ambos clubes habrían alcanzado un acuerdo para concretar el traspaso del campeón del mundo con Argentina.

El Dibu Martínez es campeón del mundo con Argentina. REUTERS

Dibu Martínez será nuevo jugador del Chelsea

Según información del diario británico The Telegraph, Aston Villa y Chelsea habrían llegado a un acuerdo por Damián Emiliano Martínez a cambio de 7.5 millones de libras.

La operación respondería a una petición del entrenador Xabi Alonso, quien durante los últimos días habría solicitado como prioridad la incorporación de un nuevo portero debido a que no estaría satisfecho con el trabajo del español Robert Sánchez.

Durante el último año, Martínez estuvo relacionado con el Manchester United y la Juventus. Sin embargo, ninguna de esas posibilidades se concretó y el guardameta terminó permaneciendo con el conjunto dirigido por Unai Emery donde ganó una Erupa League.

Martínez no fue incluido en la convocatoria de Unai Emery para el partido en el que Aston Villa perdió 4-0 ante Brighton & Hove Albion en el inicio de la Premier League.

Además, según el reporte de The Telegraph, el argentino se mantiene entrenando apartado del resto del equipo mientras se define su futuro.

La salida del Dibu también se habría facilitado por la incorporación de un nuevo guardameta al plantel de Aston Villa durante este mercado de verano.

Aston Villa ficha a Zion Suzuki

El conjunto dirigido por Unai Emery incorporó durante el mercado de verano al portero japonés Zion Suzuki.

El guardameta fue titular con su selección durante la Copa del Mundo 2026 y llegó al Aston Villa después de disputar la última temporada con el Parma de la Serie A italiana.

Con la llegada de Suzuki, Aston Villa sumó una nueva alternativa para la portería mientras el futuro de Martínez comenzaba a alejarse del equipo.

El japonés ya apareció entre los suplentes en el primer partido de la Premier League de la temporada, precisamente en la derrota contra Brighton & Hove Albion.

En ese encuentro, Martínez no fue convocado y Suzuki apareció como una de las alternativas de Unai Emery.