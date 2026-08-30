Crespo se harta de los rumores que lo colocan en River

Hernán Crespo ya se cansó de que su nombre aparezca cada vez que River Plate piensa en realizar un cambio en el banquillo. El entrenador argentino reconoció nuevamente el cariño que mantiene por el conjunto millonario, pero dejó claro que actualmente su cabeza está puesta en el Atlas.

Luego de la derrota de los rojinegros ante Querétaro, Crespo fue cuestionado por las versiones que durante los últimos días volvieron a colocarlo entre los candidatos para tomar las riendas de River.

Todo el mundo sabe lo que significa River para mí. River es mi casa. Más allá de todo esto, estoy feliz y agradecido por la posibilidad de trabajar en Atlas”, explicó el estratega argentino.

Sin embargo, Crespo también dejó ver su molestia por tener que responder constantemente sobre el mismo tema.

“Sinceramente, no encuentro nada positivo en comentar rumores cada vez que River echa o va a cambiar a un técnico y tener que responder a esta pregunta”, agregó.

Durante los días previos al encuentro frente a los Gallos Blancos, diferentes versiones en Argentina volvieron a colocar al técnico del Atlas como una de las principales alternativas para llegar al conjunto de Buenos Aires. Tras el partido, el propio entrenador buscó cortar cualquier especulación y reiteró su compromiso con los rojinegros.

Crespo piensa en reforzar al Atlas

Mientras su nombre sigue apareciendo alrededor de River, Crespo mantiene la atención en la conformación de su plantel.

Esta semana, el Atlas confirmó la llegada de Adonis Frías, mientras Gustavo Ferrareis dejó al equipo debido al límite de extranjeros. El técnico argentino adelantó que todavía podrían producirse más movimientos antes del cierre del mercado.

Los chicos lo saben también. Pueden venir extranjeros o mexicanos hasta el 10 u 11 de septiembre y tenemos que convivir con esto”, señaló.

Crespo consideró que los cambios forman parte de la transformación que busca el club y reconoció que el proceso puede provocar situaciones incómodas, aunque las considera necesarias para que el proyecto rojinegro siga creciendo.

Por ahora, pese al vínculo emocional que nunca ha escondido con River Plate, el mensaje del entrenador fue claro: su presente está en el Atlas.