Adulto le arrebata a niño el jersey que Alexander Isak le regaló tras el Liverpool vs. Nottingham

Alexander Isak regaló su jersey a un niño tras el partido entre Liverpool y Nottingham Forest en Anfield, pero un adulto que se encontraba junto al menor se lo arrebató segundos después y buscó dejar la zona con la camiseta. El momento se difundió en redes sociales y generó reacciones entre los aficionados.

En la cancha, el conjunto dirigido por Andoni Iraola sumó su segundo empate consecutivo en un partido en el que estuvo abajo en el marcador en dos ocasiones y en el que Víctor Muñoz le permitió rescatar un punto.

Liverpool empató contra el Nottingham Forest. REUTERS

Un adulto le arrebata el jersey de Isak a un niño

El niño se encontraba en las gradas que conectan con el acceso hacia los vestidores del Estadio de Anfield cuando Alexander Isak pasó frente a los aficionados después del encuentro entre Liverpool y Nottingham Forest.

El joven le pidió al atacante sueco que le regalara su camiseta. Isak atendió la solicitud, se quitó el jersey que utilizó durante el partido y se lo entregó directamente al menor antes de continuar su recorrido hacia los vestidores.

A un costado del niño se encontraba un adulto que también buscaba quedarse con la prenda. Después de que el delantero entregó la camiseta, el adulto se la arrebató al menor y comenzó a caminar por la grada.

Las imágenes se viralizaron rápidamente y aficionados de diferentes partes del mundo reprobaron la acción del adulto. En redes sociales, varios usuarios calificaron el hecho como un “robo”, debido a que la camiseta había sido entregada directamente al niño.

Sin embargo, tras los reclamos del resto de los aficionados y del personal del estadio, el adulto se vio obligado a devolverle la camiseta al joven, su dueño original.

Víctor Muñoz rescató un punto para el Liverpool. REUTERS

Liverpool rescata un empate ante Nottingham Forest

Dentro de la cancha, Liverpool y Nottingham Forest empataron 2-2 en el partido correspondiente a la segunda fecha de la Premier League. El conjunto visitante tomó ventaja en dos ocasiones y el equipo local tuvo que alcanzarlos para evitar la derrota en Anfield.

Nottingham Forest abrió el marcador al minuto 24 por conducto de Dan Ndoye. La ventaja se mantuvo hasta el minuto 60, cuando Alexander Isak marcó el gol del empate para Liverpool y devolvió la igualdad al marcador.

El resultado volvió a modificarse 10 minutos después. Morgan Gibbs-White convirtió desde el punto penal al minuto 70 y colocó nuevamente al Forest en ventaja, mientras el conjunto local buscaba una respuesta durante el tramo final del encuentro.

Andoni Iraola no ha ganado en Premier League con el Liverpool. REUTERS

Cuando el partido se encaminaba hacia una derrota del Liverpool en casa, Víctor Muñoz marcó el 2-2 definitivo. El tanto del español permitió que el equipo local sumara su segundo empate consecutivo en el inicio de la temporada.

El entrenador español Andoni Iraola todavía no consigue su primera victoria al frente del Liverpool y acumula dos igualdades, después del empate ante Nottingham Forest y el registrado durante la primera fecha frente al Newcastle United.