Rebe Bernal, la primera mexicana en el ManU, desde el Chicharito Hernández

De Tampico, Tamaulipas, México, a Manchester, Inglaterra. Así se traza la trayectoria de la primera jugadora mexicana, Rebeca Bernal, en migrar a la liga inglesa, pero también, la primera jugadora en militar con el Manchester United desde Javier Hernández.

La huella que dejó “Chicharito” Hernández en el Manchester sigue vigente. Tanto así, que es la primera pregunta que le hacen a Rebe en la primera entrevista que atiende la jugadora mexicana en tierras inglesas con su nuevo club.

Fue hace 16 años, después del Mundial de Sudáfrica 2010 cuando el mercado de fichajes mexicano se cimbró la con noticia de que el mexicano Javier Hernández, entonces jugador de las Chivas del Guadalajara y quien había tenido un buen desempeño con su selección en la Copa del Mundo, había sido contratado por el cuadro inglés.

La fotografía de Javier Hernández sentado junto al entonces Director Ejecutivo del Manchester United, David Gill, y Jorge Vergara, dueño de las Chivas del Guadalajara con el estadio Old Trafford, le dio la vuelta al mundo.

Al igual que la noticia del “Chicharito” en su momento, hoy el medio deportivo mexicano habla de la llegada de la ex defensa central de las Rayadas de Monterrey y capitana de la Selección Mexicana.

Con 29 años de edad -Rebe- como le llama cariñosamente el equipo de medios del club, se desenvuelve carismática en su primera entrevista en idioma inglés. Aparece en la sala de prensa con el jersey de entrenamiento del equipo para las primeras fotografías con el club mientras firma su contrato que la liga hasta el 2029 con las Diablas Rojas.

Después va a su primer sesión fotográfica, ya con el jersey oficial de la temporada y toda la indumentaria de juego.

Estoy muy orgullosa de ser la primera mexicana. Es una gran responsabilidad para mí. Estoy lista para afrontar este reto, estoy lista para jugar. Estoy súper orgullosa y lista”, responde sonriente Rebe.

Javier Hernández defendió durante 5 temporadas la playera del United. Marcó 59 goles, ganó dos Premier League (2010-11 y 2012-13), una Community Shield (2010) y un Subcampeonato de UEFA Champions League, donde jugó como titular en Wembley, ante el Barcelona de Lionel Messi.