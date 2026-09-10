Elías Montiel ya es de Atlas: el fichaje más caro en la historia de los Zorros

El Atlas rompió por completo el mercado de transferencias de la Liga MX oficializando el fichaje de Elías Montiel, la joya de 20 años surgida de las fuerzas básicas del Pachuca.

Se trata, sin duda, de uno de los traspasos más importantes y sorprendentes del Apertura 2026: el mediocampista, cotizado incluso en Europa, aterriza en Guadalajara cuando todo apuntaba a que seguiría en Hidalgo o se pudiera ir al Viejo Continente.

Elías Montiel tiene un gol y una asistencia en el Apertura 2026. Jose Luis Melgarejo/Mexsport

Los Zorros abrieron la chequera como nunca y se hicieron del 80 % de los derechos del jugador por 12 millones de dólares fijos más 3 millones en variables por rendimiento, convirtiendo esta operación en el fichaje más caro de la historia del club tapatío.

Montiel firmó un contrato por cuatro años (con opción a uno adicional) y llega para convertirse en pieza clave del proyecto de Hernán Crespo y la nueva administración de Grupo PRODI.

Su salida se gestó en las últimas horas del mercado interno, cuando las diferencias de minutos y rol con el cuerpo técnico de Pachuca abrieron la puerta a esta operación histórica que reactivó incluso las relaciones entre ambas instituciones después de años de distancia.

Pachuca se despide de Montiel con un emotivo video

El Club Pachuca no dejó pasar la ocasión de despedir a una de sus máximas promesas de la cantera.

A través de un emotivo video publicado en sus redes oficiales, los Tuzos repasaron la trayectoria de Elías Montiel desde su llegada a las fuerzas básicas en 2019, su debut profesional, su crecimiento hasta convertirse en titular indiscutible y los títulos que levantó con el primer equipo, entre ellos la Concacaf Champions Cup 2024.

La afición tuza respondió con nostalgia y buenos deseos, reconociendo que el joven mediocampista deja una huella profunda en el club donde dio sus primeros pasos y alcanzó la élite del futbol mexicano.

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