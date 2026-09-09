Atlas quiere fichar a Elías Montiel y presenta millonaria oferta

Atlas busca concretar el fichaje del mediocampista mexicano Elías Montiel, actualmente jugador de Pachuca, durante el cierre del mercado de transferencias de la Liga MX. Las negociaciones estarían encaminadas y los Zorros contemplan pagar 12 millones de dólares fijos, además de tres millones en variables.

La operación deberá concretarse en cuestión de horas, debido a que el periodo para registrar jugadores que militan actualmente en la Liga MX termina este miércoles 9 de septiembre a las 23:59 horas.

De acuerdo con información reportada por diversos medios, el conjunto rojiblanco estaría dispuesto a desembolsar la cantidad establecida para incorporar al futbolista de 20 años.

¿Quién es Elías Montiel?

Montiel realizó su proceso de fuerzas básicas con los Tuzos y posteriormente se consolidó como parte del primer equipo. A sus 20 años, acumula 101 partidos con Pachuca en distintas competencias, con siete goles y 10 asistencias.

Su experiencia con el conjunto hidalguense incluye encuentros de Liga MX, Leagues Cup, Copa Intercontinental, Mundial de Clubes y Copa de Campeones de la Concacaf. Esta participación le ha permitido sumar minutos en diferentes torneos durante su etapa con el club.

En el Apertura 2026, el mediocampista ha disputado 517 minutos distribuidos en las siete jornadas que se han jugado hasta el momento. Durante ese periodo registra un gol y una asistencia.

Además, Montiel tuvo participación en los tres encuentros que Pachuca disputó durante la Leagues Cup. Su actividad con el club se suma al proceso que ha desarrollado desde las categorías inferiores hasta convertirse en un futbolista habitual del plantel principal.

Elías Montiel tiene un gol y una asistencia en el Apertura 2026. Jose Luis Melgarejo/Mexsport

Montiel también tiene experiencia con la Selección Mexicana

El mediocampista también cuenta con participación en selecciones juveniles de México. Formó parte del equipo nacional que disputó la Copa del Mundo Sub-20 de Chile 2025.

Durante ese torneo, Montiel completó los 90 minutos en cuatro de los cinco partidos disputados por el Tri. Su presencia en la competencia juvenil forma parte de su recorrido antes de una posible salida de Pachuca para incorporarse al Atlas.

La negociación entre los clubes ocurre en el último día para realizar movimientos entre equipos de la Liga MX. Por ello, si Atlas concreta el acuerdo por las condiciones económicas reportadas, el registro de Montiel deberá quedar formalizado antes de las 23:59 horas de este miércoles.