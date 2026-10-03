¡Batacazo en China! Elena Rybakina es eliminada en su estreno como número 1

Elena Rybakina, que estrenaba el cetro mundial apenas tres semanas después de su primer US Open, cayó en segunda ronda del China Open ante Alina Caraeva, 118 del mundo, por 6-3, 4-6 y 3-6 en 2 horas y 11 minutos.

El debut oficial de la kazaja como mejor raqueta del planeta terminó en una de las sorpresas más grandes de la temporada.

El arranque sí tuvo el sello de Rybakina. Tras un intercambio inicial de breaks, la campeona de Nueva York encontró el ritmo de su saque y de su derecha larga, volvió a romper y cerró el primer set 6-3. Durante ese tramo parecía que el óxido de las semanas sin competir se iba diluyendo.

Rybakina no pudo refrendar lo hecho en USA y cae en China REUTERS

El partido cambió cuando la número 1 dejó de imponer condiciones. En el segundo set Rybakina devolvió un break para igualar 2-2, pero a partir de ahí el servicio se le volvió irregular, acabó con siete dobles faltas, y el resto perdió profundidad. Caraeva, que sirvió seis aces por tres de la kazaja, rompió en el décimo juego y se llevó el parcial 6-4.

En el tercero la armena no soltó el fondo de pista: quebró en el sexto juego para ponerse 4-2, sostuvo el saque y cerró 6-3. El marcador global de puntos, 88-83 para la 118 del mundo, resume una Rybakina reconocible en el primer set y muy por debajo de su versión de Flushing Meadows cuando el partido se le puso cuesta arriba.

Rybakina, de la gloria en USA al batacazo en China

Hace 21 días Rybakina levantaba su tercer Grand Slam al vencer a Aryna Sabalenka en US Open y, con ese título, desbancaba a la bielorrusa de una cima que esta había ocupado 99 semanas seguidas.

Llegaba a Pekín como cabeza de serie número 1 de un WTA 1000, con la inercia de haber superado en Nueva York a Osaka, Zheng, Gauff y Sabalenka, y con la idea declarada de pelear el número 1 a fin de año.

El dato histórico agranda el golpe. Desde que el ranking WTA se publica, en 1975, Charaeva es la tenista peor clasificada que remonta un set en contra a la número 1.

A pesar de esta eliminación tempranera, el puesto de número 1 para Rybakina no corre riesgo, sin embargo, Sabalenka, que sigue en el cuadro de Pekín, puede recortar distancias de puntos si hace un torneo profundo, y en las WTA Finals, Rybakina debe defender 1.500 puntos frente a 1.000 de la bielorrusa.