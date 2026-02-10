Erin Jackson: El símbolo del orgullo afroamericano busca el bicampeonato en Milano-Cortina

Erin Jackson rompió el techo de hielo cuando en los Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing 2022 se colgó la presea dorada en la prueba de los 500 metros de velocidad. Por primera vez en la historia, una deportista de raza negra fue campeona de una prueba femenil en la historia de estas magnas justas.

Jackson volvió para competir en Milano-Cortina 2026 y, de hecho, fue quien llevó la bandera estadounidense en el desfile inaugural, reivindicando así a los atletas afrodescendientes que son una minoría en las competencias invernales.

Apenas ocho deportistas afroamericanos y uno más afrodescendiente han sido quienes han alcanzado un sitio en los podios de los Juegos Invernales; una historia que se comenzó a contar con la primera de las preseas (un bronce) que quedó en manos de la patinadora artística Debi Thomas en Calgary 1988. A partir de ahí los brillos de atletas afroamericanos han sido contados, pero con gran fulgor.

Erin Jackson quedó fuera del podio en la competencia de los 1000 metros de velocidad; su especialidad son los 500 metros. AFP

ERIN JACKSON: LA HISTORIA DE UN ORO CON FORTUNA

Jackson hizo del patinaje sobre ruedas la disciplina en la que no tuvo igual con 47 títulos en competencias en Estados Unidos; pero su deseo de trascender a escala olímpica la llevó a cambiar las ruedas en línea por filosas cuchillas. Un desafío inmenso para quien jamás había patinado sobre hielo.

Tres años fueron el tiempo que necesitó para alcanzar su potencial y consagrarse como monarca mundial. En las pruebas clasificatorias para Beijing 2022 sufrió un inconveniente durante su participación que la mandó a la tercera posición; pero, recibió el boleto cuando se lo cedió Brittany Bowe, en un acto de justicia, pues sabía que Jackson era la mejor del mundo y así lo dejó de manifiesto cuando fue a Beijing a conquistar el título olímpico, apenas el cuarto para un deportista afroamericano de cualquier rama y género, pero el primero para una mujer velocista.

LOS CONTADOS OROS DE LOS AFROAMERICANOS EN INVIERNO

A Vonetta Flowers siempre la acompañará la marca de haber sido la primera afroamericana en ganar un oro en ambos géneros cuando subió a lo más alto del podio de la prueba de bobsleigh femenil de parejas a inicios del milenio, en Salt Lake City 2002.

Unos días después, Jarome Iginla, canadiense de raza negra formó parte del equipo campeón de hockey sobre hielo, que lo hizo el primer atleta de color, pero entre los varones.

Únicamente dos atletas afroamericanos han sido capaces de subirse a lo más alto de un podio: el velocista estadounidense Shani Davis lo hizo por partida doble en pruebas de 1000 metros de velocidad en las justas de Shani Davis y revalidó su título en Vancouver 2010. Además de sus dos oros, tiene también un par de platas.

Erin Jackson fue la última hace cuatro años y el domingo tendrá la oportunidad de revalidar su corona en los 500 metros de velocidad en Milano-Cortina 2026.

Elana Meyers Taylor, especialista en bobsleigh, es la más condecorada en la historia con cinco preseas (tres platas y dos bronces). Lauryn Williams, Aja Evans y Sylvia Hoffman (todas en bobsleigh) también tienen preseas olímpicas.