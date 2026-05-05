"Si jugábamos para Mbappé, no para Messi": Pochettino revela el fracaso del PSG

El exentrenador del Paris Saint-Germain, Mauricio Pochettino, ha explicado la complejidad de tener que dirigir en un mismo equipo al argentino Lionel Messi, al brasileño Neymar Jr y al francés Kylian Mbappé, una tripleta de la cual se esperaban grandes éxitos en el equipo parisino, pero que no consiguieron la ansiada UEFA Champions League en el tiempo que estuvieron juntos.

En un momento en que Neymar es cuestionado por sus actitudes en el futbol brasileño y algunos aficionados piden la salida de Mbappé del Real Madrid a través de una página de internet, el entrenador de la Selección de Estados Unidos ofreció una extensa entrevista para el canal The Overlap, donde señaló por qué fue imposible hacer funcionar a un equipo con esas tres estrellas.

Pochettino fue enfático al describir la visión de juego del astro argentino, señalando que "Messi quería construir desde abajo, lento, con asociaciones y pases. Porque tiene la calidad para tener la pelota y regatear a uno, dos, tres...".

Esta preferencia por el juego de posesión y la elaboración pausada generaba un cortocircuito inmediato con las necesidades del atacante francés: "Si jugábamos para Mbappé, no podíamos jugar para Messi".

La raíz del conflicto radicaba en la gestión del espacio y la transición defensiva-ofensiva. Mientras el rosarino buscaba el balón al pie, el actual jugador del Real Madrid exigía profundidad inmediata.

"En cambio, Mbappé, si estábamos atrás y recuperábamos la pelota, buscaba el espacio. Era darle la pelota y que corra", explicó el estratega.

Esta diferencia de criterios provocaba fricciones directas en el campo, al punto que el propio Mbappé cuestionaba las directrices cuando el equipo priorizaba la pausa del diez: "Pero cuando jugábamos para Messi, Mbappé me decía: 'Mi cualidad es correr, pero no puedo'". En otra instancia de la charla, el técnico recordó que el delantero francés le insistía con frustración: "No tengo tiempo. Mi cualidad es correr al espacio, pero no lo tengo".

Respecto a la tercera pieza del ataque, Pochettino admitió que con el brasileño el perfil era distinto, afirmando que "Neymar quería jugar con el balón", lo cual facilitaba su conexión con Messi pero agravaba la falta de verticalidad que Mbappé reclamaba.