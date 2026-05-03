Lionel Messi revoluciona el GP de Miami y festeja con Antonelli

El futbolista Lionel Messi, integrante de la selección de Argentina y del Inter Miami, tuvo la oportunidad de visitar el paddock del Gran Premio de Miami de la Fórmula 1, donde no solo visitó a su compatriota Franco Colapinto, sino también fue parte de la celebración del ganador, Andrea Kimi Antonelli.

Desde hace semanas se había asegurado del encuentro entre Colapinto y Messi, pero contrario a lo que se podía pensar, el futbolista argentino no iba invitado por Alpine sino por la marca alemana Mercedes, líder del campeonato de pilotos y de constructores.

Messi, acompañado de su familia, realizó un recorrido en el paddock, pero también en la parrilla de salida donde se encontró con otras celebridades como el tenista Rafael Nadal, el encargado de ondear la bandera de cuadros.

La celebración de Messi con Antonelli

En la carrera, la cuarta del calendario de la F1 2026, Antonelli se llevó su tercer triunfo de la campaña, todos ellos de forma consecutiva iniciando una racha desde el Gran Premio de China seguido por Japón y ahora la carrera en el Hard Rock Stadium.

Luego de la ceremonia de premiación junto a los pilotos de McLaren, Antonelli tuvo un ligero encuentro con Messi que quedó grabado en las redes sociales de Mercedes. En las imágenes se puede observar a un Antonelli emocionado de conocer a la estrella de la selección de Argentina y campeón del mundo en Qatar 2022.

“Muchas gracias. Estoy muy feliz de conocerte”, se podía leer en lo que le dijo Antonelli a Messi quien también estrechó las manos de su esposa.

Antonelli se convirtió el sábado en el tercer piloto en la historia de la F1 en ligar tres poles consecutivas desde la primera ocasión que ganó la posición de privilegio, algo que solo habían conseguido Michael Schumacher y Ayrton Senna.