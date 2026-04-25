Escándalo en Italia: investigan a jefe arbitral por presunto fraude con el VAR

El futbol italiano vuelve a estar en el ojo del huracán. Gianluca Rocchi, responsable de la designación arbitral en la Serie A y Serie B, es investigado por la Fiscalía de Milán por su presunta implicación en un caso de fraude deportivo ligado al uso del VAR.

De acuerdo con medios locales, la indagatoria —aún en fase preliminar— analiza posibles irregularidades en decisiones arbitrales durante partidos disputados entre 2024 y 2025, encendiendo las alarmas sobre la transparencia del sistema.

El arbitraje italiano se encuentra en el ojo del huracán REUTERS

El caso que detonó la polémica ocurrió el 1 de marzo de 2025, en el duelo entre Udinese y Parma. Durante el encuentro, los árbitros del VAR revisaban una mano dentro del área y, en cuestión de segundos, cambiaron su criterio inicial para solicitar revisión en campo, lo que derivó en un penalti.

Esta decisión levantó sospechas inmediatas. Según la hipótesis de los investigadores, Rocchi habría intervenido directamente golpeando el cristal de la sala VAR para llamar la atención de los árbitros, influyendo así en la determinación final.

La investigación también salpica a Daniele Paterna, quien pasó de testigo a sospechoso de perjurio tras inconsistencias en su declaración ante las autoridades.

La Fiscalía no se detiene ahí. Otros partidos de la misma temporada están bajo revisión para detectar posibles patrones de interferencia. Por ahora, no se ha confirmado si se trata de errores aislados o de una práctica sistemática, pero el escándalo podría sacudir seriamente la credibilidad del arbitraje en Italia.