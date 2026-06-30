“Ecuatorianos hijos de pu**”: Mexicanos se dan cita en hotel de su rival

Aficionados mexicanos se dieron cita en el hotel de concentración de Ecuador para darle ‘serenata’ al conjunto que en unas cuantas horas buscará dar un golpe de autoridad y eliminar al Tri del Mundial 2026.

La noche previa del México Vs Ecuador en la cancha del Estadio Ciudad de México no pasó desapercibida para los aficionados locales, dándose cita en el hotel de concentración y generando ruido en busca de molestar e interrumpir el descanso del combinado sudamericano.

México no solamente busca sacar ventaja de su localía por los 2,200 metros sobre el nivel del mar y los más de 70,000 aficionados que estarán presionando a los ecuatorianos en busca de imponer condiciones y mostrar la superioridad que supone jugar en la capital azteca, desatando marrullerías nada desconocidas para el futbol del Cono Sur del Continente.

Fueron medios ecuatorianos quienes exhibieron estos hechos, calificándolos como “terrible” a poco menos de 24 horas de que el balón comience a rodar en el recinto tres veces mundialista.

Ecuatorianos hijos de pu***”, fue como los aficionados mexicanos gritaban frente al hotel de concentración de Ecuador.

¿Qué pasará si México y Ecuador empatan?

Al ser un partido de eliminación directa correspondiente a una Copa del Mundo, no existen empates, por lo que igualar tras 90 minutos orillará a que el duelo se extienda a Tiempos Extra o tanda de penales, en caso de ser necesario.

Por su parte, quien resulte ganador en el compromiso, conseguirá el séptimo boleto hacia los Octavos de Final y se instalará en espera de conocer a su rival, mismo que saldrá del ganador del compromiso a disputarse un día más tarde entre Inglaterra y Congo.