Lo echaron del América a pesar de ser tricampeón, pero en Turquía ya lo aman en un mes

El América suele ser un equipo de memoria corta y alta exigencia. Así pues, algunos jugadores que un día fueron amados, en breve tiempo se van casi en el anonimato cuando no son tomados en cuenta o ya no funcionan.

Le pasó a Igor Lichnovsky, quien a su llegada con las Águilas en 2023 sin saberlo, abrió el camino para el histórico tricampeonato, después de que se criticó fuertemente su llegada, pero en poco tiempo cambio los chiflidos por ovaciones.

Hoy, mientras el Club América navega en aguas turbulentas y añora la solidez que alguna vez le sobró, el zaguero chileno ha encontrado en Estambul, en el equipo Karagumruk, el escenario perfecto para su redención personal.

Igor Lichnovsky controlando el balón en un partido. (Mexsport)

¿Cómo le va en Turquía a Igor Lichnosvky?

Apenas ha pasado un mes desde su desembarco en la Trendyol Süper Lig, pero Lichnosvky ya habla el idioma del compromiso. Su equipo, el Karagümrük, vive en el alambre, peleando cada balón como si fuera el último para evitar el descenso. Sin embargo, en la reciente jornada, Lichnovsky se vistió de héroe en un escenario de gigantes: la victoria 2-0 ante el Fenerbahçe.

El chileno se convirtió en una muralla infranqueable. Su hoja de servicios en el encuentro roza la perfección: Ganó 3 de sus 4 duelos por arriba. Registró 17 pases correctos de 20 intentos (85% de efectividad) y fue el líder absoluto en despejes con 15 intervenciones.

¿Cuándó se fue del América?

Igor Lichnovsky como casi todos en el América en el último año sufrió lesiones graves que lo detuvieron. Regresó en la parte final del torneo anterior y tuvo muchas críticas. Su último juego fue en los cuartos de final ante el Monterrey en el que fue señalado de varios errores. Al final, el América sería eliminado. De ahí no fue vuelto a utilizar.

Igor Lichnovsky reclamando a un árbitro asistente. (Mexsport)

En el último juego de su equipo en Turquía ante el Fernbahce su influencia no se limitó a su propia área. En una muestra de que su nivel sigue vigente para la alta competencia europea, el central proyectó su visión de juego hacia el frente, otorgando la asistencia definitiva para sellar el 2-0.

Mientras el América sufre por los puntos dejados en el camino tras un mercado de fichajes que luce cada vez más cuestionable, Igor ha inyectado vida a un Karagümrük que ahora suma 17 unidades.