Los Philadelphia Eagles protagonizaron la mayor remontada en la historia de Thanksgiving Day al superar una desventaja de 21 puntos y derrotar 39-38 a los Dallas Cowboys en el AT&T Stadium. Un gol de campo de Jake Elliott, cuando restaban dos segundos, coronó una tarde dramática en la que los visitantes parecían derrotados antes de encontrar una reacción extraordinaria en el último cuarto.

Dallas tomó el control en el inicio. Javonte Williams marcó los primeros puntos con una carrera de una yarda y, posteriormente, consiguió otras dos anotaciones, incluida una recepción de 12 yardas. Dak Prescott también encontró a KaVontae Turpin con un pase de touchdown de 31 yardas para construir una ventaja de 28-10 al descanso.

La diferencia aumentó a 31-10 con un gol de campo de 59 yardas de Brandon Aubrey en el tercer periodo. Sin embargo, Philadelphia comenzó a reaccionar con dos conexiones explosivas entre Joe Milton III y DeVonta Smith, quien consiguió anotaciones de 50 y 45 yardas.

Joe Milton y DeVonta Smith encendieron la remontada

Los Eagles encontraron otro impulso al bloquear un despeje de Bryan Anger. Ty Robinson provocó la jugada y Kenny Moore II recuperó el balón para llevarlo hasta las diagonales, acercando a Philadelphia 31-24 con 13:46 por jugar.

Prescott respondió con una espectacular carrera de 14 yardas hasta las diagonales para colocar el 38-24. Milton contestó con una anotación terrestre de 15 yardas y después conectó con el novato Makai Lemon para un touchdown de 24 yardas que dejó el marcador 38-36.

La remontada todavía parecía complicada cuando Cobie Durant interceptó a Milton a poco más de siete minutos del final. Sin embargo, Dallas desaprovechó la oportunidad de sentenciar el partido: Aubrey falló un gol de campo de 40 yardas que habría ampliado la ventaja.

Jake Elliott completa el golpe definitivo contra Dallas

Philadelphia volvió a tener vida y su defensiva consiguió una detención decisiva al capturar a Prescott en cuarta oportunidad. Con la posesión recuperada, Milton condujo la última serie y dejó a Elliott en posición de intentar una patada de 60 yardas. El pateador no falló y selló el 39-38 definitivo.

Milton terminó con 331 yardas, tres pases de anotación y una intercepción, además de un touchdown terrestre. Smith registró 200 yardas y dos anotaciones en 11 recepciones.

Dallas desperdició su mayor ventaja desde 2013 y Prescott perdió una racha de 20 victorias consecutivas como local ante rivales de la NFC Este. Los Cowboys quedaron con marca de 5-7, mientras Philadelphia mejoró a 4-7 y consiguió una victoria histórica en Thanksgiving.