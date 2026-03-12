¡Es un fenómeno! Duplantis supera los 6.31m y establece su récord del mundo 15 en salto con pértiga

El sueco Armand ‘Mondo’ Duplantis volvió a desafiar los límites del atletismo al establecer un nuevo récord del mundo de 6.31 metros en salto con pértiga, marca lograda durante la reunión atlética Mondo Classic en Uppsala, en Suecia, frente a su público. Con este salto, el campeón olímpico firmó la decimoquinta vez que mejora la plusmarca mundial, reafirmando una de las hegemonías más dominantes en la historia del atletismo.

Duplantis consiguió el salto histórico tras asegurar primero la victoria en la competencia con 6.08 metros, antes de pedir que la barra se colocara un centímetro por encima de su anterior récord mundial de 6.30 metros, establecido en el Campeonato Mundial de Atletismo de Tokio 2025.

El salto fue exitoso y provocó una celebración inmediata en la pista sueca, donde el atleta de 26 años continúa consolidando una trayectoria extraordinaria. Duplantis ha transformado el récord mundial de la disciplina en un territorio personal, superándolo una y otra vez en distintas competencias.

Este es mi hogar. Cada vez que salgo a la pista, los represento y siento un gran orgullo al saltar por ustedes y por Suecia".

La era de la hegemonía de Duplantis comenzó en febrero de 2020, cuando superó los 6.17 metros en Toruń, Polonia, para romper el récord de 6.16 metros que el francés Renaud Lavillenie había establecido en 2014. A partir de ese momento inició una progresión casi matemática: el sueco ha ido aumentando el récord centímetro a centímetro, una estrategia que recuerda al legendario ucraniano Sergey Bubka.

En los últimos años, Duplantis ha llevado el salto con pértiga a alturas inéditas. Ha superado la barrera de los seis metros más veces que cualquier otro atleta en la historia, y su dominio incluye múltiples títulos mundiales, victorias en la Diamond League y dos oros olímpicos en las justas de Tokio 2021 y París 2024.

La progresión refleja la evolución técnica del atleta, que combina velocidad en la carrera, precisión en el despegue y una capacidad excepcional para adaptarse a pértigas cada vez más rígidas. Gracias a esa mezcla de potencia y técnica, especialistas consideran que aún podría acercarse a los 6.40 metros, una altura que actualmente sigue pareciendo casi imposible.

Con 15 récords del mundo, Duplantis todavía están distantes de los 35 que logró Bubka (17 al aire libre y 18 bajo techo) y de los 28 de la rusa Yelena Isinbáyeva (15 al aire libre y 13 bajo techo).

¿Cuáles han sido todos los récords del mundo de Duplantis?

6.17 m – Toruń (Polonia) – 8 febrero 2020

6.18 m – Glasgow (Reino Unido) – 15 de febrero de 2020

6.19 m – Belgrado (Serbia) – 7 de marzo de 2022

6.20 m – Belgrado (Serbia) – 20 de marzo de 2022

6.21 m – Eugene (EE.UU.) – 24 de julio de 2022

6.22 m – Clermont-Ferrand (Francia) – 25 de febrero de 2023

6.23 m – Eugene (EE.UU.) – 17 de septiembre de 2023

6.24 m – Xiamen (China) – 20 de abril de 2024

6.25 m – Juegos Olímpicos de París – 5 de agosto de 2024

6.26 m – Silesia (Polonia) – 25 de agosto de 2024

6.27 m – Clermont-Ferrand (Francia) – 28 de febrero de 2025

6.28 m – Estocolmo (Suecia) – 15 de junio de 2025

6.29 m – Budapest (Hungría) – 12 de agosto de 2025

6.30 m – Mundial de Tokio – 15 de septiembre de 2025