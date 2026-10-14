¡28 inviernos al mando! Lorenzo Bundy dejará atrás a Paquín Estrada

Lorenzo Bundy volverá al dugout esta noche y ocupará un lugar que ningún otro manager ha alcanzado en la Liga Mexicana del Pacífico. Al comenzar la campaña con los Tomateros de Culiacán, el estadunidense llegará a 28 temporadas dirigidas y romperá el empate que compartía con el mítico Francisco Paquín Estrada.

Bundy establecerá la marca durante la visita de los Tomateros a los Venados de Mazatlán, un rival con significado especial en su trayectoria: fue el último equipo con el que conquistó un campeonato en el circuito invernal.

El manager ha dirigido a siete de los 10 equipos que actualmente integran la liga: los Águilas de Mexicali, los Naranjeros de Hermosillo, los Yaquis de Ciudad Obregón, los Mayos de Navojoa, los Cañeros de Los Mochis, los Tomateros de Culiacán y los Venados de Mazatlán.

Su recorrido lo llevó a conquistar tres campeonatos, todos con organizaciones distintas: con los Mayos, en la temporada 1999-2000; con los Naranjeros, en la 2006-2007, y con los Venados, en la 2008-2009.

Bundy continúa en su segunda etapa al frente de los Tomateros, que comenzó la temporada pasada, cuando llegó como relevo. La organización guinda también fue la que le abrió las puertas de la pelota invernal mexicana como jugador durante la década de los 80.

El estadunidense llevó entonces a los Tomateros hasta dos finales, aunque ambas terminaron con el mismo verdugo: los Charros de Jalisco.

Dos finales y una cuenta pendiente

Bundy estuvo cerca de conseguir su cuarto campeonato de la Liga Mexicana del Pacífico la temporada pasada, pero los Tomateros cayeron ante los Charros, que resolvieron la serie por el título en cuatro encuentros.

Los guindas tuvieron otra oportunidad de levantar un trofeo en la Serie del Caribe Jalisco 2026, a la que acudieron como México Verde. Después de avanzar hasta la final, los Tomateros volvieron a encontrarse con los Charros, representantes de México Rojo.

La revancha se convirtió en una definición dramática que llegó a entradas extras, pero nuevamente terminó del lado de los Charros. Los Tomateros perdieron 12-11 en 10 episodios y se quedaron a las puertas del campeonato caribeño.

Bundy abrirá ahora otra oportunidad de conquistar ese cuarto título invernal. Antes de perseguirlo, el manager se quedará esta noche en solitario con el récord de temporadas dirigidas y superará a una de las mayores leyendas del beisbol mexicano.