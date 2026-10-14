Betis vs Porto, EN VIVO, Fase Liga Jornada 2 de la Champions League
Detalles, imágenes y goles del partido entre Betis y Porto de la Fase Liga de la Jornada 2 de la Champions League
Betis
00
Porto
Sin los mexicanos Álvaro Fidalgo ni Santiago Gimenez en el 11 titular de sus equipos
Marc Bartra, defensa del Betis, consideró un privilegio jugar la Champions League. “Tuve la suerte de disputar esta competición con el Barcelona y el Dortmund, pero hacerlo con el Betis es aún más especial”. El cuadro verdiblanco no disputaba la competición desde la temporada 2005/2006
Previo al partido, el técnico del Porto, Francesco Farioli, afirmó que esperan a un Betis que ponga los ojos en el partido con el deseo de ganar. “Está en gran forma y juega a un nivel muy alto en la Liga”.
¡Bienvenidos al Minuto a Minuto del partido entre Betis y Porto, Fase Liga de la jornada 2 de la Champions League!