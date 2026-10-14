Raúl Alonso Jiménez lanza contundente mensaje en redes sociales tras su cirugía 

No es la primera vez que se sobrepone a una severa adversidad. Raúl Alonso Jiménez, delantero del Wolverhampton, anunció este miércoles se sometió a una operación de rodilla, lo que le impedirán tener actividad con su equipo hasta el próximo año.

La vida siempre nos pone pruebas, y esta es una más que voy a superar. Sé que el camino no será fácil, pero también sé de lo que soy capaz. Esto no me detiene, solo me prepara para volver más fuerte”, compartió en su cuenta personal de Instagram.

El ex delantero de las Águilas del América sufrió en 2020 un fractura del cráneo al chocar con el defensa David Luiz, quien entonces jugaba para el Arsenal. Aquella lesión estuvo a punto de terminar con la carrera del jugador mexicano.

Aquella lesión dejó fuera de actividad durante aproximadamente 9 meses. Recibió el alta médica definitiva en mayo de 2021 y reapareció jugando con una protección especial/casco.

Raúl volvió a jugar una Copa del Mundo con México apenas en junio pasado, donde marcó un gol de cabeza en el duelo inaugural ante Sudáfrica.

“Un día a la vez, con paciencia, disciplina y la misma mentalidad de siempre. Volveré. Y volveré más fuerte que nunca”, abundó el jugador.