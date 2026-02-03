¿Drake Maye jugará el Super Bowl LX? Mike Vrabel revela el estado de salud del QB

El ambiente en Santa Clara, California, se encendió con la llegada de los protagonistas del Super Bowl LX. Sin embargo, la mayor preocupación para los seguidores de los New England Patriots no fue la estrategia de juego, sino la integridad física de su joven estrella. Drake Maye, el quarterback que guio al equipo hasta la última instancia, encendió las alarmas por una molestia en el hombro derecho que limitó su participación en los entrenamientos previos.

Tras días de incertidumbre donde el pasador se ausentó de las prácticas el jueves y trabajó de forma condicionada el viernes, el panorama cambió radicalmente. La expectativa sobre si llegaría sano al choque contra los Seattle Seahawks recibió una respuesta clara por parte del liderato del equipo, devolviendo la tranquilidad a una nación que sueña con un nuevo trofeo Vince Lombardi.

MIKE VRABEL CONFIRMA LA MEJORÍA DE SU LÍDER OFENSIVO

El head coach de los Patriots, Mike Vrabel, rompió el silencio tras la primera sesión de entrenamiento del equipo ya instalados en la sede del gran juego. Con un tono optimista, el estratega aseguró que el inicio de la semana de prácticas no pudo ser mejor. Para Vrabel, el desempeño de Drake Maye en el campo durante las últimas horas habló más fuerte que cualquier reporte médico previo.

Drake Maye a punto de lanzar un pase. REUTERS

Creo que él mismo demostró cómo se siente. Yo no puedo determinar sus sensaciones internas, pero el entrenamiento de ayer fue muy positivo para él y para que todo el grupo entrara en ritmo", comentó el entrenador.

Según las palabras del coach, Maye dejó atrás las limitaciones en su hombro derecho y trabajó a la par de sus compañeros, lo que sugiere que el mariscal de campo titular contará con toda su potencia de brazo para enfrentar a la temible defensa de Seattle este domingo.

LA POLÉMICA DE ROBERT KRAFT Y EL SALÓN DE LA FAMA

Más allá de los temas del emparrillado, la conferencia de prensa también tocó fibras sensibles para la organización. Surgieron reportes que señalaron que Robert Kraft, dueño de los Patriots, no recibió los votos suficientes para ingresar al Salón de la Fama en la Clase 2026. Esta noticia cayó como un balde de agua fría para la institución en plena semana del Super Bowl.

Mike Vrabel en conferencia de prensa REUTERS

Mike Vrabel no ocultó su descontento ante esta situación y defendió el legado de su jefe. El entrenador calificó como una "lástima" que Kraft quedara fuera de la lista este año, asegurando que, por su trayectoria y éxito con la franquicia, merece el reconocimiento con creces. Aunque Vrabel reconoció que no es el responsable de tomar esa decisión, confía en que el ingreso al recinto de los inmortales ocurrirá tarde o temprano.

Por ahora, el enfoque total se mantiene en el domingo. Con Drake Maye aparentemente recuperado y el respaldo de su coach, los Patriots buscarán que el festejo en el Super Bowl LX sea el argumento final para consolidar esta nueva era dorada.