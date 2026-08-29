Chivas peca en confianza ante Pachuca y deja escapar la victoria

De dominar al Pachuca y tener el partido en la bolsa, a tener un exceso de confianza y dejar pasar la oportunidad de ser segundo general. Las Chivas no pudieron mantener su ventaja y terminó empatando (1-1) ante los Tuzos.

Es increíble como este equipo puede pasar de ser el mejor equipo de la Liga MX, ha caer y dejar puntos importantes.

Todo parecía indicar que volvería a ser una noche pletórica para el Rebaño, ya que Hugo Camberos puso de pie a toda la afición rojiblanca. Hizo una soberbia jugada individual y mandó una diagonal para que el ‘Piojo’ Alvarado solamente empujará y al minuto 3, pusiera en ventaja a los rojiblancos.

El Piojo Alvarado volvió a anotar con Chivas ante Pachuca MEXSPORT

Después, las Chivas controlaron el partido, el ritmo, las ocasiones de gol y aunque no pudieron ampliar el marcador, no se veía por donde pudiera Pachuca empatar.

Para el segundo tiempo, todo cambió para el Rebaño; Pachuca salió con todo y siempre buscó el arco rojiblanco. Gabriel Milito hizo muchos cambios y rápido, que desestabilizaron al equipo y le jugó en contra.

Al minuto 76, Pachuca tuvo premio: jugada individual de Alcaraz y Gómez le cometió falta dentro del área, el árbitro de inmediato señaló penalti. Aunque el VAR lo mandó a llamar, el central mantuvo su decisión.

Salomón Rondón tomó el balón y aunque no le pego bien, si tuvo mucha fuerza y aunque Rangel adivinó, el balón terminó al fondo de la red rojiblanca.

Chivas deja escapar la victoria y el segundo lugar

Este era un partido extraordinario para que Chivas consiguiera los tres puntos, sobre todo porque en 50 minutos fue superior a Pachuca, pero una vez más, el equipo se confió, decayó y perdió puntos.

Si el Rebaño hubiera ganado, llegaría al segundo lugar general, solamente por debajo del América, pero ahora se mantiene en cuarto con 11 puntos y con opciones de bajar si Puebla, Toluca y Rayados ganan sus partidos.

El siguiente partido del Rebaño será ante Atlético San Luis el sábado 5 de septiembre, un partido donde ganar será la principal obligación del Guadalajara.