¿Asientos de lujo o engaño? Estalla la furia contra la FIFA por boletos del Mundial 2026

Miles de aficionados que están recibiendo las asignaciones de sus asientos para el Mundial 2026 de la FIFA se están llevando una sorpresa desagradable, especialmente aquellos que pagaron la categoría 1, los que en teoría se definían como los más caros y mejor ubicados; de esto solo se ha cumplido la primera afirmación mientras que la segunda parece que solo fue una promesa.

Tras meses de espera y desembolsos de miles de dólares, los compradores de boletos denuncian que el organismo rector del fútbol los engañó con mapas de estadios que no reflejaban la realidad de lo que estaban adquiriendo y que, ahora que sus boletos están siendo asignados por fila y lugar se están llevando la peor de las sorpresas.

De acuerdo con un reporte detallado de Henry Bushnell para The Athletic, la controversia se centra en la discrepancia entre los mapas "indicativos" mostrados durante las fases de venta y los asientos finales asignados la semana pasada con fanáticos encontrándose con lugares detrás de la portería o zonas que, inicialmente, eran lugares inferiores y ahora se los están asignando.

Por ejemplo, la división deportiva del New York Times encontró que en varios estadios hubo modificaciones de categorías en secciones, esto para generar un reacomodo de lugares.

El medio solicitó una aclaración a FIFA quienes señalaron que los mapas solo eran “indicativos”, por lo que no representaban una posición real que pudieran ocupar.

Los mejores lugares nunca estuvieron a la venta

La mayor queja de los usuarios es la aparente exclusión de las zonas centrales de los niveles inferiores que pertenecían a la categoría 1, otra vez la más costosa. Según el análisis de The Athletic, los mapas mostrados a los compradores estándar sugerían que los asientos laterales a nivel de cancha eran una posibilidad, pero no que debían ser la norma.

La FIFA y algunos estadios de la NFL enfrentan el problema de los patrocinadores que se encuentran en las instalaciones. FIFA

Ahora, el medio estadunidense encontró que varios compradores fueron colocados en esas áreas, pero además, de todos los entrevistados, ha sido “imposible” encontrar a alguien que tuviera la suerte de tener un boleto en las zonas centrales, posiciones que parecen nunca haber sido una posibilidad real y haberse quedado en los paquetes de hospitalidad, reservados para las empresas o VIPs que podían llegar a costar seis mil dólares.

FIFA puede tener el control de hasta 15 por ciento del boletaje, por lo que la reserva de estos lugares no parece desproporcionada.