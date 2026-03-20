Los dos jugadores de Portugal que dejaron a Paulinho fuera de la convocatoria

Paulinho quedó fuera de los 27 jugadores convocados para los partidos de Portugal ante México y Estados Unidos, sin embargo, el delantero de Toluca fue relegado de la lista final; Roberto Martínez, técnico de los lusitanos, reveló el nombre de los dos jugadores que están por encima del goleador de Liga MX.

Sin la presencia de Cristiano Ronaldo, Portugal estará presentándose en la cancha del Estadio Azteca el sábado 28 de marzo, encuentro para el que la reventa de los boletos sufrió una baja sustancial en sus precios.

Roberto Martínez, técnico de Portugal, respondió de manera rotunda las razones por las cuales Paulinho no fue llamado para enfrentar a México y Estados Unidos, quien terminó optando por Gonçalo Guedes y Gonçalo Ramos:

“Es un jugador que respetamos mucho, que seguimos lo que está haciendo. Está metiendo muchos goles en México, pero es un perfil muy similar al de Gonçalo Ramos y Cristiano para nosotros, entonces necesitamos priorizar otras variantes en otras posiciones y por eso llamamos a Gonçalo Guedes y Gonçalo Ramos. Ellos son los dos delanteros”.

De esta forma, las oportunidades de que Paulinho sea parte de Portugal para el Mundial 2026 se esfuman -prácticamente- por completo, por lo que se enfocaría única y exclusivamente en los torneos de Liga MX y Concachampions, donde los Diablos buscan el tricampeonato y el certamen internacional que le dé acceso a la Copa Intercontinental 2026 y el Mundial de Clubes 2029.

Este Clausura 2026 es el cuarto torneo que Paulinho disputa en el futbol mexicano, sumando 2 títulos de Liga MX y uno de Campeón de Campeones.

- 56 partidos de Liga MX + 6 Liguilla.

- 43 goles en Fase Regular + 6 en Liguilla.

El compromiso entre México y Portugal se disputará en la cancha del Estadio Azteca el próximo sábado 28 de marzo ante más de 90,000 aficionados que abarrotarán las tribunas del inmueble que durante el Mundial 2026 llevará el nombre oficial de: Estadio Ciudad de México.