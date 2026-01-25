Donovan Carrillo afina rumbo a Milano Cortina 2026 tras cerrar Cuatro Continentes dentro del Top 15

Donovan Carrillo ya tiene la mente en Milán- Cortina 2026. El patinador artístico mexicano cerró este domingo su última competencia internacional previa a los Juegos Olímpicos de Invierno con un lugar entre los 15 mejores del Campeonato Cuatro Continentes, disputado en Beijing.

Carrillo finalizó en la posición 15 de la clasificación general con 213.05 puntos, resultado que lo mantiene competitivo dentro del panorama olímpico y confirma su regularidad en el circuito internacional. El mexicano fue 14 en el programa corto con 74.00 unidades y 16º en el programa libre con 139.05, segmento en el que algunas imprecisiones técnicas influyeron en su calificación final.

Al término de la competencia, Carrillo destacó el valor del torneo como parte de su preparación olímpica.

Fue un día bueno de aprendizaje. Sinceramente, creo que esta competición me ayuda mucho para mejorar antes de los Juegos Olímpicos”, declaró al medio especializado Golden Skate.

Cuatro Continentes representó el último examen competitivo de Carrillo antes de enfocar completamente su preparación hacia los Juegos Olímpicos de Invierno, que se celebrarán del 6 al 22 de febrero de 2026 en Milán y Cortina d’Ampezzo.

Ajusta detalles

El patinador mexicano, que será uno de los referentes de la delegación nacional en Italia, utilizó el torneo como una plataforma para medir ejecución, consistencia y respuesta bajo presión. Lejos de dramatizar los errores en el programa libre, los asumió como parte del proceso rumbo a su segunda cita olímpica.

Mis expectativas para los Juegos Olímpicos son patinar sin errores, dar lo mejor de mí y hacer que mi gente de México se sienta muy orgullosa de mi patinaje”, señaló Carrillo.

El resultado en China se suma a una trayectoria que lo ha consolidado como el principal exponente del patinaje artístico mexicano, con participaciones constantes en campeonatos ISU, finales internacionales y Juegos Olímpicos. Terminar dentro del top 15 en un evento que reúne a las potencias de Asia, América y Oceanía refuerza su posición dentro del mapa competitivo previo a Milano Cortina.