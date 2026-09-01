Video: Sorprenden a Santiago Giménez con bienvenida de Academia del Porto

Las buenas noticias no paran para Santiago Giménez en su llegada a su nuevo Club, el Porto de Portugal. Ahora fue la Academia Dragon Force Monterrey la que le dio la bienvenida al ex jugador del Milan mediante un video.

La Academia, ubicada en la zona metropolitana de Monterrey, Nuevo León, generó un video entre sus jugadores para darle la bienvenida, desde México hasta Porto, el cual fue compartido por la cuenta oficial del equipo.

“Rómpela, Santi, estamos contigo”, es el primer mensaje de uno de los pequeños niños que enviaron sus buenos deseos.

En el video aparece un grupo de aproximadamente 50 menores de edad, niños y niñas, que le mandan buenas vibras al también ex jugador de La Máquina del Cruz Azul.

“Mucha suerte en el Porto, Santi, ojalá que ganes muchas ligas”, comentó otro de los infantes.

"Quiero que sepas que todos los mexicanos estamos orgullosos de tener a alguien mexicano en Porto", mencionó una joven jugadora de la Academia del Club en Nuevo León.

Además de compartirlo en redes sociales, el video fue mostrado a Santiago Giménez durante una entrevista realizada por el mismo grupo de generación de contenidos del equipo.

Muy lindo video, hermoso. Creo que eso es para mi la mayor inspiración, el mayor propósito, el ser un ejemplo para todos estos niños, enseñarles que con Dios todo es posible. Y también un orgullo por saber que son mexicanos y que estén entrenando en Porto, como yo, es algo muy lindo, así que gracias por todo eso y vamos a disfrutar todos juntos en porto”, mencionó el “Bebote”.

El fichaje de Santiago Giménez fue confirmado apenas el pasado lunes 31 de agosto.