Tacko Fall vuelve a la NBA y jugará junto a LeBron James

El jugador de baloncesto senegalense, Tacko Fall, regresa a los reflectores de la NBA después que su último equipo fueran los Cavaliers de Cleveland en 2021 y luego pasara a la liga de desarrollo con Cleveland Charge en 2022. Así pues, su regreso a la máxima liga del basquetbol genera expectativa debido a que jugará junto a la estrella LeBron James con los Philadelphia 76ers.

Tipo de acuerdo firmado entre Fall y los 76ers

Después de 4 años fuera de la liga estadounidense, el jugador de 2.29 metros de altura recibió una nueva oportunidad para probarse ante los equipos más importantes de este deporte.

De acuerdo con medios estadounidenses, el contrato firmado entre Fall y los 76ers es tipo Exhibit 10, lo que quiere decir que Fall se tendrá que probar durante un periodo y a partir de su desempeño la directiva decidirá si se le otorga un lugar dentro de la escuadra de LeBron James.

Igualmente, los Philadelphia 76ers reforzaron su plantilla con los jugadores Jameer Nelson Jr. (25 años) y Saint Thomas (23 años).

Trayectoria de Tacko Fall fuera de la NBA

Durante su tiempo fuera de la NBA, Fall estuvo en equipos de China (CBA), Puerto Rico (BSN) y Nueva Zelanda (NBL).

Xinjiang Flying Tigers (2022–2023).

Nanjing Monkey Kings (2023–2024 y 2025).

Piratas de Quebradillas (2024).

New Zealand Breakers (2024–2025).

Ningbo Rockets (2025–2026).

El próximo encuentro de los Philadelphia 76ers será contra los New York Knicks, actuales campeones de la NBA, el día 5 de octubre en la pretemporada. Ahí el senegalense de 30 años se pondrá a prueba para valorar si sigue al nivel de la liga donde se encuentran las más grandes figuras del basquetbol.