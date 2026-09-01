Matías Almeyda revive el “odio” contra el América previo a Leagues Cup

Matías Almeyda contempla calidad, altas expectativas y una obligación de jugar a la perfección contra el América en las semifinales de Leagues Cup 2026. Entre el irregular paso en Liga MX, el estratega de los Rayados del Monterrey no cae en complejos de inferioridad, pero sí se emociona por el nivel de desafío que está por encarar.

“¿Qué partido espero? Uno en el que tenemos que hacer un juego casi perfecto, porque enfrentamos -por la forma en que va el torneo- al mejor equipo. Hoy, ellos marcan que son los mejores por números y por algunas estadísticas, por puntos, victorias, porque no perdieron”, dijo el entrenador del Monterrey desde Los Ángeles California, sede de la eliminatoria contra las Águilas.

En el torneo Apertura 2026, el América es líder e invicto tras seis jornadas (cinco ganados y uno empatado), mientras que en la Leagues Cup 2026 avanzó segundo de la clasificación de equipos mexicanos y eliminó al Columbus Crew (2-0) en los cuartos de final.

Los Rayados de Monterrey marchan novenos en el Apertura 2026, fueron el cuarto clasificado de Leagues Cup y vienen de eliminar al Chicago Fire de Robert Lewandowski (2-1).

Reconoce poderío del América

Sobre encontrarse de nueva cuenta al América, Almeyda resaltó la disciplina que su colega, el uruguayo Guillermo Almada, construye en el actual plantel americanista.

“Pero eso no es casualidad, vamos a enfrentar un equipo que está bien dirigido, un equipo que es bastante agresivo sin balón, un equipo en el que todos corren, un equipo que desde el arquero hasta el último jugador tienen disciplina, están ordenados y por línea están muy bien; tienen un ataque bastante peligroso.

“Nosotros también lo venimos haciendo bien, del último partido que fue la derrota en casa (ante el Atlético de San Luis por 0-2), pero con respecto a esta Leagues Cup venimos marcando algo muy importante, desde el primer partido tuvimos varios puntos en contra y no era específicamente futbolístico y después desafiamos ese momento y los muchachos han dado siempre un plus. De hecho, hemos ganado al primero, al segundo y al tercero de la MLS en minutos finales”.

Recuerda el Clásico Nacional

Almeyda también se dijo consciente de lo que implica un choque contra el América. Recordó la rivalidad por su exitoso paso en la dirección técnica del Guadalajara y el saldo en los once clásicos que dirigió (4-3-4).

“Cuando tienes la posibilidad de estar cerca de un título y quedar en la historia del club desde algún lugar, es lo ideal, es para lo que trabajamos, es lo que deseamos desde el primer día de pretemporada.

“Yo no juego más y de jugador tampoco tuve la posibilidad de jugar en México y enfrentarme a algún equipo, sí como entrenador, tengo un pasado como todos saben en Chivas, es el clásico más grande que tiene México y bueno tuvimos posibilidades de ganar y de otras de no. La verdad respeto al América como respeto a cualquier equipo”.

Matías Almeyda también prefirió enfocarse en el presente y no adelantarse a un balance de su gestión como técnico de Rayados desde el 21 de mayo que fue anunciado oficialmente.

“No sé si hacer un balance ahora, creo que los balances se deben hacer teóricamente si firmé dos años, en dos años, ese sería lo normal en cualquier trabajo. En el futbol sabemos que se modifican muchas cosas, yo voy disfrutando el camino, el proceso, disfruto mucho entrenar este grupo de jugadores. Sé que por momento nos faltan algunas cosas que y la humildad que tiene este grupo de escucharlas, de aceptarlas y de poder corregirlas, eso me motiva. Hoy soy entrenador y me encantan los partidos disfruto mucho estos momentos previos a partidos importantes, donde tienes que pasar sí o sí”, recalcó Almeyda.

El juego entre Monterrey y América se disputará este miércoles 2 de septiembre, en el Dignity Health Sports Park de Los Ángeles, California.