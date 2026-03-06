México rompe el maleficio y abre el Clásico Mundial con triunfo

HOUSTON. México rompió el maleficio. Jonathan Aranda dio un jonrón de tres carreras en la octava entrada y la Selección Mexicana venció 8-2 a Gran Bretaña para iniciar con victoria el Clásico Mundial de Beisbol.

En su sexta aparición en este torneo, es apenas la primera vez que el representativo nacional inicia con una victoria, tras perder su duelo inicial en las primeras cinco ediciones del torneo.

Hasta la octava entrada, la ofensiva mexicana apenas había podido conectar tres hits, dos de ellos de Jonathan Aranda, en un juego dominado casi en su totalidad por el pitcheo británico.

Nacho Álvarez, quien hace menos de 10 días no estaba considerado en el equipo y llegó de emergencia por la baja de Ramón Urías, dio el primer hit por México, un jonrón solitario que abrió la pizarra.

El tijuanense Javier Assad tuvo una gran aparición en la loma al permitir dos hits en tres entradas y dos tercios de labor, con una base por bolas y dos ponches.

El bullpen mexicano empezó respaldando a Assad, pero en la sexta entrada Alex Carrillo permitió un jonrón de Harry Ford que empató 1-1 el juego.

La novena tricolor tuvo oportunidades a base de pasaportes y golpes, pero el batazo oportuno no llegó hasta la octava entrada, cuando después de dos outs y bases por bolas consecutivas a Jarren Durán y Randy Arozarena, Aranda la puso detrás de la barda del jardín izquierdo para que México tomara la ventaja definitiva.

No fue la primera vez que México llegaba con ventaja al último tercio de su debut en el Clásico Mundial, pero antes ésta se había perdido en la parte final del bullpen. Ahora, con Víctor Vodnik, de los Rockies de Colorado, quien retiró la octava entrada, y Andrés Muñoz, de los Marineros de Seattle, uno de los mejores relevistas de la actualidad, el camino fue diferente.

Vodnik sufrió al dar dos bases por bolas y poner a batear a la potencial carrera del empate, pero salió del apuro con una buena jugada defensiva de Nacho Álvarez en la tercera base.

En la novena entrada Alek Thomas dio un hit productor de dos carreras, Joey Ortiz conectó un doblete de una más y Randy Arozarena sentenció el rally de cuatro carreras con un sencillo para prácticamente ponerle punto final al juego.

A pesar de la amplia ventaja, Andrés Muñoz subió a cerrar el juego. El sinaloense permitió dos hits y una carrera, pero sin poner en peligro el triunfo mexicano. Muñoz tenía más de una semana sin lanzar ante bateadores, y ante el día de descanso este sábado el manager Benjamín Gil optó por darle juego.

Tras el primer triunfo, México buscará el domingo sumar el segundo ante Brasil, antes del duelo más complicado de esta ronda, el lunes frente a Estados Unidos.