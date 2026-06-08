¿Dónde concentran los 7 árbitros mexicanos durante el Mundial 2026?
Un total de 170 árbitros (6 mujeres) son parte del Mundial 2026, mismos que se dividirán en dos sedes; 7 mexicanos participarán en la justa veraniega
Un total de 170 árbitros (6 mujeres) de 50 países diferentes estarán presentes en el Mundial 2026, de los cuales 7 son mexicanos; todos los silbantes se encuentran concentrados en Estados Unidos desde el domingo 31 de mayo.
Las primeras designaciones arbitrales para el Mundial 2026 fueron reveladas y los vuelos de cada uno de los silbantes comenzarán a tomar rumbo hacia cada una de las 16 sedes que estarán recibiendo partidos de la justa veraniega.
De 170 silbantes en total, 52 son centrales, 88 asistentes y 30 del VAR. Estos son los 7 árbitros mexicanos que estarán impartiendo justicia durante la justa mundialista que arranca este jueves 11 de junio desde la cancha del Estadio Ciudad de México:
1. Katia Itzel García / árbitra central.
2. César Ramos Palazuelos / árbitro central.
3. Alberto Morín / árbitro asistente.
4. Sandra Ramírez / árbitro asistente.
5. Marco Antonio Bisguerra / árbitro asistente.
6. Erick Yair Miranda / árbitro VAR.
7. Guillermo Pacheco / árbitro VAR.
* En ningún partido del Mundial 2026 podrán estar presentes los 7 árbitros mexicanos.
Sede de los árbitros en Dallas y Miami
Para los 170 árbitros la sede principal es Miami, misma en donde se encuentran desde el 31 de mayo para un seminario que tendrá una duración de 10 días. A partir de dicho instante, los 30 árbitros VAR se trasladarán a Dallas donde se encuentra el Centro Internacional de Radio y Televisión, mientras que los 110 restantes (centrales y asistentes) se mantendrán en Miami.
Así es como se dividirán los árbitros mexicanos en las sedes arbitrales para el Mundial 2026:
Árbitros centrales y asistentes (Miami): Katia Itzel García, César Ramos Palazuelos, Alberto Morín, Sandra Ramírez y Marco Antonio Bisguerra.
Árbitros en VAR (Dallas): Erick Yair Miranda y Guillermo Pacheco.
Una vez que se les designen los partidos en los cuales también serán protagonistas, los árbitros se trasladarán a las ciudades sede para cumplir con su labor y posteriormente regresar a Miami o Dallas, según corresponda.
BFG