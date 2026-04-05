Dodgers completan barrida sobre Nats; rescatan a Sasaki

La suerte no estuvo necesariamente del lado de Roki Sasaki la tarde del domingo, pero tampoco hizo mucho para ponerse en posición de ganar.

Sasaki permitió seis carreras limpias, la mayor cantidad de su carrera, en su segunda apertura de la temporada, pero los Dodgers remontaron para una victoria por 8-6 y completar la barrida de tres juegos sobre los Nacionales. El último choque de la serie se retrasó dos horas y nueve minutos debido a una fuerte lluvia sobre el Nationals Park, algo para lo que ambos equipos estaban preparados desde antes del fin de semana.

Los Dodgers estaban abajo por cinco carreras cuando Sasaki salió del montículo, pero tras un jonrón de dos carreras de Dalton Rushing que redujo la desventaja en el sexto inning, tomaron la delantera con un ataque de cuatro anotaciones en el octavo, impulsado por un sencillo de dos carreras del dominicano Santiago Espinal, un rodado productor de Kyle Tucker y un elevado de sacrificio de Shohei Ohtani. Fue la mayor remontada de los Dodgers desde el 2 de abril de 2025, cuando también vinieron de atrás por cinco carreras para vencer a los Bravos, 6-5.

Después de limitar a los Guardianes a una carrera en más de cuatro innings el lunes pasado, Sasaki no pudo dar otro paso adelante, permitiendo las seis carreras con cinco hits, incluyendo dos jonrones, y tres boletos, mientras ponchaba a cinco bateadores.

Dodgers pierden a Betts

Los Dodgers de Los Ángeles recibieron un golpe sensible en el inicio de campaña de Grandes Ligas luego de que Mookie Betts fuera colocado en la lista de lesionados por una distensión en el oblicuo derecho, una molestia que lo mantendrá fuera de actividad entre cuatro y seis semanas.

Al principio pensamos que era la espalda, pero los estudios confirmaron lo del oblicuo”, dijo el manager Dave Roberts, quien ahora deberá ajustar su alineación sin uno de sus hombres más versátiles del equipo bicampeón.

Edward Cabrera, pitcher de los Cachorros de Chicago. Foto: Reuters

Edward Cabrera vuelve a lucir con los Cachorros

El dominicano Edward Cabrera se bajó con gran entusiasmo de la lomita en la quinta entrada, golpeando su guante y gritando tras ponchar al venezolano Gabriel Arias. En ese momento, el abridor de los Cachorros llevaba un juego sin hits ni carreras para continuar sus buenos argumentos en el inicio de su carrera en la rotación de Chicago.

Cabrera al final salió sin decisión, pero su esfuerzo fijó el ritmo para una victoria por 1-0 sobre los Guardianes en el Progressive Field. En un día en que ninguna de las ofensivas logró despegar, Cabrera estuvo en medio de un duelo con el abridor de Cleveland, Slade Cecconi, y ayudó a los Cachorros a apuntarse la victoria.

Tras lanzar seis entradas en blanco en su debut el lunes, Cabrera siguió dicha presentación con otra sólida jornada contra los Guardianes. El diestro trabajó hasta el sexto episodio, limitando al lineup de Cleveland a un imparable y saliendo de posibles apuros al otorgar cinco pasaportes.

En dos salidas, Cabrera ha permitido apenas dos hits, con nueve ponches en 11.2 innings durante ese lapso.

Quiero darle gracias a Dios por las dos salidas que he tenido”, externó Cabrera.

Junior Caminero, jugador de los Rays de Tampa Bay. Foto: MLB.

Caminero pegá su primer jonrón de la temporada de MLB

El dominicano Junior Caminero demostró que también tiene un buen swing de golf con su primer bambinazo de la temporada para impulsar a los Rays a la victoria por 4-1 sobre los Mellizos en 10 entradas.

Matt Wallner le había dado a Minnesota una ventaja por 1-0 al iniciar el segundo episodio con un cuadrangular sobre el bosque derecho. Pero Caminero empató el encuentro en el cuarto inning cuando envió un pitcheo de Simeon Woods Richardson sobre la barda del jardín izquierdo.

Woods Richardson y Caminero batallaron hasta una cuenta de 2-2 cuando el abridor de los Mellizos lanzó un splitter bien abajo en la zona de strike. El quisqueyano de 22 años se estiró y le dio a la bola lejos hacia la pradera izquierda. La bola se elevó hacia el segundo nivel de las gradas a una distancia de 397 pies y un ángulo de salida de 28 grados, según Statcast.

El pitcheo que Caminero bateó estuvo a apenas 1.14 pies del suelo. Eso lo hace el tercer lanzamiento más bajo que un bateador de Tampa Bay manda sobre la cerca.

Por los Rays, el mexicano Jonathan Aranda se fue sin imparable en cuatro turnos oficiales y además recibió un pasaporte.

*mcam