Hansi Flick buscará la Champions League con el Barcelona y también el tricampeonato de LaLiga

El técnico del Barcelona tiene claro cuál es la prioridad del equipo para la temporada 2026-27: conquistar la UEFA Champions League. Aunque LaLiga también ocupa un lugar importante en la hoja de ruta del conjunto azulgrana, pues Hansi Flick la quiere ganar por tercera ocasión consecutiva.

El Barcelona atraviesa un inicio de temporada que ilusiona a sus aficionados. El equipo mantiene paso perfecto en LaLiga y comenzó su participación en la Champions League con una victoria. Además, los dirigidos por Flick han marcado 15 goles en sus últimos tres partidos.

En este contexto, el entrenador alemán fue contundente al hablar de las metas del Barça para este curso.

Este año quieren ganar la Champions League. Es nuestro objetivo. Pero también es importante LaLiga. Ganarla tres veces seguidas sería increíble”.

Flick también destacó la importancia del trabajo diario y de mantener en las mejores condiciones físicas y mentales a sus futbolistas, especialmente ante un calendario que obliga al Barcelona a jugar cada tres días.

Flick pide concentración al Barcelona

A pesar del espectacular arranque del Barcelona, Flick evitó caer en la euforia. El entrenador alemán recordó que la temporada es larga y que en el futbol la situación puede cambiar rápidamente.

Por ello, pidió mantener la concentración y seguir demostrando el nivel mostrado hasta ahora en cada partido.

Como recupero, como recupera el cuerpo, como como, como duermo. Esto es importante jugando cada tres días. Tener cuidado para el cuerpo y la mente. Tienen que pensar que es bueno para ellos. Tenemos muchos expertos atentos para apoyarles para que estén en la mejor forma para el próximo partido. Los días entre partidos son muy importantes", agregó.

Flick reconoció que está satisfecho con la manera en que juega actualmente el Barcelona, pero también advirtió que el equipo deberá mantener la intensidad y la concentración al máximo.

Para el estratega, perder alguno de los elementos que han permitido al Barça tener este comienzo podría afectar su rendimiento. Por eso, el mensaje dentro del vestidor es claro: disfrutar el buen momento, pero sin dejar de trabajar.

El Barcelona tiene la Champions League como su gran desafío y también LaLiga como otro de sus principales objetivos. Con Hansi Flick al frente, el conjunto azulgrana buscará convertir su buen inicio de temporada en títulos al final del camino.