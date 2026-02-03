'Djuka' tendrá que ser mejor que Berterame en Monterrey, Doménec Torrent sube la presión

Uros Durdevic se enfrentará a una alta presión con su llegada al Monterrey. El serbio levanta todas las expectativas, para dar un perfil diferente a Germán Berterame en cuanto al delantero ideal que necesita el estratega Doménec Torrent.

Bueno a Djuka como le gusta que le digan es diferente. Berterame es un goleador que a lo mejor iba muy rápido al espacio, pero Djuka ha demostrado ahí en la liga mexicana y en España donde yo lo conocí (Sporting de Gijón), primero que es un goleador muy comprometido con el equipo”, resaltó el técnico de los Rayados previo a su debut en la Concacaf Champions Cup 2026.

Con cuatro fechas disputadas del torneo Clausura 2026, tanto Berterame como Durdevic van a la par con dos anotaciones, aunque el argentino naturalizado mexicano dejó México para fichar con el Inter de Miami.

El serbio Uroš Đurđević pasará a las filas del Monterrey tras un exitoso paso por el Atlas. Atlas FC

Sin embargo, Torrent apostó por un perfil de delantero distinto que complemente los estilos de Anthony Martial y Roberto de la Rosa.

“Nos aportará mucho, porque nos dará cosas diferentes de las que no teníamos entonces, muy feliz por la llegada de Djuka que nos va a ayudar, sabe que va a tener competencia también, porque tenemos un gran plantel y se tiene que esforzar para demostrar cada día que es mejor que los compañeros, lo hemos firmado para que sea nuestro referente del ataque, esta es la verdad; es la cereza que nos faltaba en el pastel con la marcha de Berterame”.

"Se gana la Concacaf o se fracasa"

Para el estratega de los Rayados del Monterrey, el parámetro es claro respecto al valor de su nómina y las competencias en curso, razón por la que calificaría de fracaso si no se conquista la Concachampions.

Doménec Torrent, DT del Monterrey, en conferencia junto con el defensa Ricardo Chávez. Concacaf

Mundial de Clubes, el objetivo

Monterrey comenzará el anhelo de la Concachampions mañana, en su visita al Xelajú de Guatemala. Los regios se sienten óptimos, presume el defensa Ricardo Chávez, aunque les ha costado la parte inicial del Clausura 2026 (siete puntos de 12 posibles).

El equipo está en excelente forma, creo que vamos evolucionando, vamos armando desde los cimientos como hemos venido siendo en los últimos partidos, físicamente estamos bien, lo mismo que anímicamente, lo importante es que vayamos tomando la forma del equipo que queremos ver”.

Sobre el rival a enfrentar este miércoles, en el Estadio Mario Camposeco, en Quetzaltenango (19:00 horas), el lateral del Monterrey exhorta a no subestimar a los competidores centroamericanos.

“Sabemos que el futbol de Centroamérica también es bastante fuerte, ellos sabemos que van a estar de locales, se puede decir que van a salir por todo, creo que es un rival que va a buscar dar el 200 por ciento y de esa forma tenemos que afrontar nosotros también el partido, tenemos que ser protagonistas, buscar e imponer nuestras condiciones. La cancha podrá ser un factor, pero nosotros tenemos que entender que en donde nos paremos con el escudo que tenemos enfrente, tenemos que representarlo de la mejor manera”.

Por último, Ricardo Chávez reconoció la ambición que hay en el Monterrey sobre la Concachampions, apoderarse del pase al Mundial de Clubes.