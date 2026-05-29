Tijuana ya se alista para recibir a Irán

Tijuana comenzó a afinar los últimos detalles para recibir a la selección de Irán, que utilizará la ciudad fronteriza como campamento base durante la disputa del Mundial 2026. Autoridades mexicanas y estadounidenses ya trabajan de manera coordinada en un operativo especial que contempla logística, movilidad y seguridad para la delegación asiática.

La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, informó que durante los últimos días se han realizado diversas reuniones entre representantes de los tres niveles de gobierno para preparar la llegada del combinado iraní, cuya concentración se desarrollará en territorio mexicano mientras disputa sus partidos en Estados Unidos.

De acuerdo con las autoridades estatales, la selección de Irán tiene previsto arribar a Tijuana entre viernes y sábado de la próxima semana. Para ello ya trabajan de manera coordinada organismos federales, personal aeroportuario, autoridades migratorias, elementos de la Marina, la Guardia Nacional y representantes de FIFA.

Juan José Pon Méndez, secretario general de Gobierno de Baja California, explicó que las mesas de trabajo también cuentan con la participación de autoridades estadounidenses para coordinar los traslados de la selección iraní, que disputará dos partidos en Los Ángeles, a menos de 250 kilómetros de Tijuana, y uno más en Seattle.

La elección de Tijuana tiene un trasfondo particular. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reveló que fue la propia FIFA la que consultó la posibilidad de que la selección iraní estableciera su base de operaciones en territorio mexicano, ante las complicaciones para que pudiera permanecer hospedada en Estados Unidos durante el torneo.

“Estados Unidos no quiere que la selección iraní se quede a pernoctar en Estados Unidos. Entonces nos preguntaron: ‘¿Pueden pernoctar en México?’ Y dijimos ‘sí, sin problema, no tenemos ningún problema’”, explicó la mandataria durante una de sus conferencias matutinas.

La situación ha convertido a Tijuana en un punto estratégico para la delegación iraní. Incluso el embajador de Irán en México, Abolfazl Pasandideh, visitó recientemente la ciudad para supervisar instalaciones y conocer los detalles del operativo que acompañará al equipo durante su estancia.

El diplomático aseguró que la selección iraní ha enfrentado incertidumbre en temas relacionados con permisos migratorios y movilidad, situación que terminó por fortalecer la opción de establecer su campamento en territorio mexicano.

Como parte del operativo especial, alrededor de 300 elementos federales llegarán a Baja California para reforzar las labores de seguridad. A ellos se sumarán especialistas de FIFA y personal de avanzada de la propia federación iraní para coordinar todos los movimientos de la delegación.

Irán quedó ubicado en el Grupo G del Mundial 2026. Su debut será el 16 de junio frente a Nueva Zelanda en Los Ángeles, posteriormente enfrentará a Bélgica el 21 de junio en la misma sede y cerrará la fase de grupos ante Egipto en Seattle.

La confirmación de la llegada del combinado asiático también ha generado expectativa entre algunos habitantes de Tijuana, quienes consideran que la ciudad podría adoptar a la selección iraní durante su estancia, tal como ha ocurrido anteriormente con otros equipos internacionales que han encontrado en la frontera mexicana un ambiente favorable para su preparación.

Las autoridades estatales señalaron que la ubicación estratégica de Tijuana, su infraestructura y las instalaciones del Estadio Caliente fueron factores clave para que FIFA considerara a la ciudad como hogar temporal de Irán durante la próxima Copa del Mundo.