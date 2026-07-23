El quarterback mexicano Diego Pavia se queda sin trabajo en la NFL

El sueño de Diego Pavia en la NFL sufrió su primer gran golpe antes de comenzar.

Los Ravens decidieron dar de baja al quarterback mexicano este jueves, apenas tres meses después de haberlo firmado como agente libre no reclutado tras el Draft de la NFL 2026. La decisión llegó incluso antes del inicio del campamento de entrenamiento, donde Pavia buscaba convencer al staff de entrenadores de que merecía un lugar en el roster.

Los Ravens liberaron el espacio para registrar al veterano centro Ethan Pocic, quien firmó un contrato por una temporada.

Ahora, Pavia entrará en el proceso de waivers durante las próximas 24 horas. Si alguna de las otras 31 franquicias reclama su contrato, continuará su carrera de inmediato con ese equipo. En caso contrario, se convertirá nuevamente en agente libre y podrá negociar con cualquier organización de la NFL.

¿Contra quién competía Pavia?

El panorama nunca fue sencillo para el pasador de 24 años. Frente a él estaban el dos veces Jugador Más Valioso, Lamar Jackson, el experimentado Tyler Huntley y el también novato Joe Fagnano, quienes competían por los lugares disponibles en la posición.

Además, los cazatalentos mantenían dudas sobre su estatura de 1.78 metros y su capacidad para adaptarse al nivel profesional, pese a una brillante carrera universitaria.

Pavia llegó a la NFL después de protagonizar una de las mejores temporadas en la historia de Vanderbilt. Condujo a los Commodores a un récord de 10-3, la primera campaña de doble dígito de victorias en la historia del programa. Terminó segundo en la votación del Trofeo Heisman, lanzó 29 pases de touchdown, anotó otros 10 por tierra y fue nombrado All-American, Jugador Ofensivo del Año de la SEC y ganador del Premio Johnny Unitas Golden Arm.

Sin embargo, ese impresionante currículo no fue suficiente para ser seleccionado en el Draft, convirtiéndose en el primer finalista del Heisman que quedaba sin ser elegido en 12 años.

Su camino hacia la NFL, por ahora, no termina.

Si ningún equipo reclama su contrato, Diego Pavia tendrá la oportunidad de buscar una nueva franquicia que apueste por el quarterback mexicano y le permita continuar persiguiendo el sueño de consolidarse en la liga más importante del futbol americano.