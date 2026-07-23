Frenkie de Jong sufre grave lesión de rodilla: El FC Barcelona estalla por diagnóstico erróneo

La situación médica de Frenkie de Jong desata una crisis profunda en el Camp Nou. Los servicios médicos del FC Barcelona ratificaron que el mediocampista sufre una rotura del ligamento lateral interno de la rodilla derecha. La grave dolencia se detectó tras concluir su participación con la Selección de Países Bajos en el Mundial 2026, lo que destruye la planificación deportiva de Hansi Flick para la nueva temporada.

La lesión arrastra una fuerte controversia por la gestión de la salud del futbolista durante la justa mundialista. De Jong expuso en sus redes sociales que el cuerpo médico de su selección catalogó la molestia inicial como leve, garantizándole que la articulación no empeoraría si continuaba en competencia.

Infiltraciones y negligencia médica en el Mundial 2026

Motivado por el deseo de representar a su país, el centrocampista disputó los partidos definitivos de eliminación directa utilizando inyecciones analgésicas y vendajes para mitigar el dolor. Al regresar a Barcelona para someterse a revisiones complementarias, los estudios revelaron la rotura total del ligamento, dejando al descubierto un diagnóstico erróneo de los médicos neerlandeses.

Esta situación provocó un profundo malestar en las oficinas del club azulgrana hacia el cuerpo técnico de Ronald Koeman, a quienes reprochan haber forzado al jugador. Por su parte, el centrocampista expresó su descontento ante las especulaciones mediáticas que ponían en duda su compromiso con el equipo:

"Me resulta difícil ver cómo algunas personas cuestionan mi relación y compromiso con el club por informaciones falsas. El futbol lo es todo para mí".

Tiempo de baja y tratamiento de Frenkie de Jong

La institución y el jugador descartaron pasar por el quirófano en esta etapa, optando por un tratamiento conservador mediante infiltraciones biológicas para favorecer la cicatrización natural.

El impacto de la lesión en el calendario del FC Barcelona incluye:

Periodo de baja estimado: El tiempo de recuperación oscilará entre los 3 y 4 meses , quedando fuera de las canchas el resto del año en el peor escenario.

El tiempo de recuperación oscilará entre los , quedando fuera de las canchas el resto del año en el peor escenario. Torneos afectados: El mediocampista se perderá por completo la pretemporada y toda la primera mitad de la liga local, obligando al club a reestructurar el centro del campo.

Historial completo de lesiones de Frenkie de Jong en el FC Barcelona

El calvario médico del neerlandés se desglosa de la siguiente manera: