En el Día de Acción de Gracias, el pavo suele ser el plato principal en Estados Unidos. En 1931, también sirvió para cerrar un cambio en el beisbol profesional. Los Lookouts de Chattanooga enviaron al campocorto Johnny “Binky” Jones a los Hornets de Charlotte y recibieron a cambio un pavo de 25 libras, poco más de 11 kilos.

El responsable fue Joe Engel, dueño de los Lookouts, quien ya sabía qué hacer con el ave. Quería servirla el 22 de febrero en la primera reunión de la Asociación de Cronistas de Beisbol del Sur, ante varios de los periodistas que habían criticado a su equipo y al propio Jones.

Jones había disputado 10 juegos con Brooklyn en Grandes Ligas seis años antes. En 1930 jugó con Chattanooga y recibió críticas por su bateo, aunque de esa temporada no se conservan estadísticas que permitan saber cómo le fue. Engel justificó el cambio con una frase que resumió el tono de la operación. Según él, "el pavo estaba teniendo un mejor año".El pavo también tenía condiciones

Felix Haymann, presidente de los Hornets, le recordó a Engel que el pavo se entregaría una vez que Jones se reportara con Charlotte. Incluso le sugirió buscar otra opción para el banquete, pues anticipaba que llegar a un acuerdo con el campocorto podía tomar tiempo.

Haymann acabó posando con el pavo para una fotografía que publicó The Chattanooga News. Jones, en cambio, se negó a posar con el ave por la que lo habían cambiado.

El pavo llegó al estadio y Engel lo sirvió a los cronistas con una tarjeta que daba el crédito a Jones. La cena todavía dejó un último juicio sobre el canje. Después de probar el ave, Engel dijo que Charlotte había ganado el trato porque la carne estaba dura.

El último cambio de Johnny Jones

El canje encajó con el estilo de Engel, quien llegó a Chattanooga en 1929 como emisario de Clark Griffith, dueño de los Senadores de Washington. En Chattanooga regaló una casa con un auto en el garaje, montó una falsa cacería de elefantes en el estadio y promovió la exhibición en la que Jackie Mitchell lanzó ante Babe Ruth y Lou Gehrig.

Para Jones, la historia terminó ahí. El campocorto no volvió a disputar un juego de ligas menores y el movimiento que puso fin a su carrera se recordó por lo que llegó de Charlotte y acabó en la mesa de los cronistas.