México Vs Ecuador: Así despidieron al Tri en su salida hacia el estadio

Cientosde aficionados le dieron el último adiós a la Selección Mexicana en el Centro de Alto Rendimiento, búnker que abandonó el combinado dirigido por Javier Aguirre para dirigirse al Estadio Ciudad de México y enfrentar a Ecuador este martes 30 de junio en duelo correspondiente a los 16avos de Final del Mundial 2026.

Sin margen de error, los 26 convocados por el estratega nacional –Javier Aguirre- y el Cuerpo Técnico subieron al autobús en el que millones de ilusiones son depositadas con el anhelado boleto a los Octavos de Final, mismo que significaría una victoria para el combinado Tricolor en eliminación directa de un Mundial tras 40 años de espera.

El sinodal no será sencillo, ya que Ecuador llega sumamente fortalecido al haber derrotado a Alemania y superar la Fase de Grupos en el certamen más importante del futbol.

Con trompetas y banderas, los aficionados hacían vibrar el “México, México, México”, “Sí se puede”, y un emotivo Cielito lindo instantes antes de que el combinado nacional abandonara las instalaciones del Centro de Alto Rendimiento, mismo que era resguardado por alto dispositivo de seguridad.

Será esta noche del martes 30 de junio –donde se espera que la lluvia acompañe el compromiso- cuando Javier Aguirre y compañía escriban una página más en la historia del combinado azteca; en caso de vencer a los sudamericanos, el Tri se instalará en los Octavos de Final en espera del ganador entre Inglaterra y Congo, duelo que se llevará a cabo el miércoles 1 de julio en punto de las 10:00 horas (tiempo de la CDMX).

¿Qué partidos del Mundial 2026 se jugaron en CDMX?

La Ciudad de México recibió un total de 5 partidos del Mundial 2026, tres correspondientes a la Fase de Grupos, uno de 16avos de Final y un último de Octavos de Final, mismo con el que cierra su tercera edición como anfitrión en una Copa Mundial de la FIFA:

1. México 2-0 Sudáfrica / Fase de Grupos – jueves 11 de junio.

2. Colombia 3-1 Uzbekistán / Fase de Grupos – miércoles 17 de junio.

3. México 3-0 Chequia / Fase de Grupos – miércoles 24 de junio.

4. México Vs Ecuador / 16avos de Final – martes 30 de junio.

5. Partido por definir / Octavos de Final – domingo 5 de julio.

El Mundial 2026 contará con 104 partidos a disputarse entre el jueves 11 de junio y domingo 19 de julio. Mexsport

BFG