¡Escándalo en el Mundial 2026! Detienen a empleado por rentar su acreditación VIP en la CDMX

El blindaje de seguridad de la Copa del Mundo 2026 registró su primer gran escándalo en la capital mexicana. Un trabajador identificado como Armando 'N', quien se desempeñaba en el área de hospedaje y restaurante del Estadio Ciudad de México, fue detenido por las autoridades locales tras ser descubierto presuntamente rentando su acreditación oficial para ingresar de forma ilícita a los partidos del torneo.

De acuerdo con los reportes del periodista de nota roja Carlos Jiménez (C4 Jiménez), el empleado aprovechó su posición para ofrecer su gafete digital e impreso a través de diversos grupos de Facebook. En las publicaciones, el sujeto prometía a los compradores un acceso exclusivo e inapropiado a los encuentros mundialistas dentro de la cotizada zona de Hospitality (Hospitalidad VIP).

El fraude fue detectado mediante las auditorías digitales del personal de la FIFA:

Los analistas del organismo internacional rastrearon el posteo en redes sociales, verificaron los datos confidenciales de la credencial y confirmaron la identidad del colaborador asignado al recinto deportivo.

El operativo de la SSC y los duros protocolos de la FIFA

Después de recibir la alerta institucional, agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) arrestaron al individuo dentro de las inmediaciones del inmueble. El detenido fue presentado ante las autoridades ministeriales de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México para definir su situación jurídica por el probable delito de fraude.

La FIFA mantiene un monitoreo riguroso sobre su programa de voluntariado y personal temporal, el cual abarca a más de 65 mil personas distribuidas en las 16 ciudades sede de México, Estados Unidos y Canadá. Los colaboradores operan en áreas estratégicas como antidopaje, transporte, medios de comunicación y accesos restringidos, por lo que el mal uso de estos identificadores activa protocolos inmediatos de captura policial para resguardar la integridad de la justa mundialista.