Detallazo de capitán: Cristiano cedió el MVP a su compañero

Hay detalles que no se olvidan y uno de ellos quedará guardado en algún lugar especial, cuando se trata de un capitán. Después de la victoria de 1-3 del Al-Nassr sobre Al Faisaly en la Liga árabe, Cristiano Ronaldo fue designado como el Mejor Jugador del Partido, pero el portugués decidió cederlo a su compañero Abdullah Al Hamddan.

El número “9” del Al-Nassr trazó la victoria apenas a los 4 minutos de haber iniciado el partido. Cristiano Ronaldo anotó al 49 y Angelo al 79’. Por su parte, Bongonda descontó para el cuadro local al 66’.

Cristiano Ronaldo celebró su gol 982 en su carrera Reuters

Tras el silbatazo final, el portugués fue designado MVP, pero tuvo el detalle de cederlo, considerando que su compañero lo merecía, por lo que lo trajo de la mano hasta llegar el lugar del reconocimiento.

Con una clara seña de “Yo no, él sí”, Al Hamddan agradeció el detalle y le dio un emotivo abrazo a su capitán, quien personalmente se lo entregó en sus manos.

La acción fue aplaudida por los presentes y Cristiano Ronaldo se retiró del lugar para dejar que le tomaran las fotos a su compañero.

Por otro lado, Zlatan Ibrahimovic recordó que el futbolista portugués había dicho que era jugador más completo en la historia del futbol, “y si, está a la altura de esa afirmación. La mentalidad para ganar y el hambre de éxito aún están ahí”.

Cristiano Ronaldo y el Al-Nassr agradecieron el apoyo de sus aficionados Reuters

Tanto el Al-Nassr como la Liga árabe reconocieron el buen gesto de Cristiano Ronaldo.