¡Desmantelan a Chivas! Brian Gutiérrez es deseado por el Red Bull

Brian Gutiérrez llegó a México como un completo desconocido y gracias a grandes actuaciones en su primer semestre en Chivas, le valieron para ser mundialista y ahora, ser pretendido por grandes clubes de Europa.

De acuerdo con información del periodista David Medrano, el Red Bull se encuentra interesado en el mediocampista de Chivas, Brian Gutiérrez.

La información señala que el representante del jugador mexicano estuvo recientemente en Guadalajara para sostener conversaciones con la directiva rojiblanca, lo que pudiera confirmar que el interés no es solo un rumor, sino un acercamiento formal.

Afición de Chivas se preocupa por el nivel de Brian Gutiérrez Mexsport

El joven de 23 años, llegado al Rebaño a inicios de 2026 procedente del Chicago Fire de la MLS, ha captado la atención del fútbol europeo por su proyección, versatilidad y crecimiento acelerado.

Aunque no se ha precisado si se trata de RB Leipzig, Red Bull Salzburgo u otra franquicia del conglomerado, el hecho de que un ejecutivo haya viajado a México subraya la seriedad de la operación.

Por ahora, Chivas mantiene la calma y no ha emitido comunicados oficiales. Sin embargo, el interés de un proyecto como el de Red Bull, conocido por apostar por talentos jóvenes con alto techo, coloca a Gutiérrez en el radar de un posible salto a Europa más pronto de lo esperado.

La gran evolución de Brian Gutiérrez en Chivas

Pese a llevar apenas unos meses con la camiseta rojiblanca, Brian Gutiérrez ha dejado una huella notable.

Llegó como una apuesta de la directiva en el mercado de invierno 2025-2026 y rápidamente se adaptó al sistema de Gabriel Milito, aportando goles, asistencias y dinámica en el mediocampo ofensivo. Su calidad técnica y capacidad para asociarse lo convirtieron en una pieza importante del equipo en un tiempo récord.

El salto más grande llegó con la Selección Mexicana. Tras cambiar su afiliación internacional, Gutiérrez debutó con el Tri a inicios de 2026 y terminó siendo convocado al Mundial de ese año, donde incluso tuvo minutos de titular.

Hoy, con apenas una temporada completa en México y un Mundial a cuestas, el mediocampista ya genera interés serio en el futbol europeo. Si bien todavía le queda camino por recorrer en Chivas, sus actuaciones han sido suficientes para proyectarlo como uno de los mexicanos con más futuro inmediato en el extranjero.