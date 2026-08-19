¡Que siempre no! Obed Vargas no entra en los planes del Atlético y saldría a préstamo

El Atlético de Madrid ha tomado la decisión de mandar a préstamo al mediocampista mexicano Obed Vargas durante el actual mercado de pases de la temporada 2026-2027.

Según información del periodista César Luis Merlo, el conjunto colchonero considera que el mexicano tendrá pocas opciones de sumar minutos regulares en LaLiga debido a la sobresaturación en la zona media del campo y a la inminente llegada de un refuerzo en esa posición. Con este movimiento, además, el club liberará un cupo de jugador no comunitario.

La postura de la entidad rojiblanca no apunta a una venta definitiva ni a una revalorización inmediata del jugador. El objetivo es claro: que Vargas obtenga el fogueo y la continuidad de juego que no tendría esta campaña en Madrid, para luego regresar y pelear por un lugar más importante en el primer equipo a mediano plazo.

Obed Vargas con el Atletico de Madrid.

El mediocampista, que llegó en febrero de 2026 procedente del Seattle Sounders y firmó hasta 2030, ya formó parte del plantel mexicano en el Mundial 2026.

Ya existen cinco clubes que han mostrado interés formal por su cesión: Getafe, Deportivo Alavés, Valencia, Sevilla y el Feyenoord neerlandés.

La directiva del Atlético evaluará la opción que garantice al mexicano la mayor cantidad de minutos y un entorno propicio para su desarrollo profesional.

¿Qué pasó entre Obed y el Atlético de Madrid?

Durante la pretemporada, Obed Vargas dejó muy buenas sensaciones. El ‘Cholo’ Simeone le dio bastantes minutos: fue titular en varios amistosos, anotó un gol de penalti ante el Getafe y sumó participaciones relevantes frente a equipos como el Manchester City y el Olympique de Marsella.

Su intensidad, pelea por cada balón y capacidad de adaptación generaron elogios incluso de algunos exjugadores rojiblancos como Antoine Griezmann, quien lo definió como “un jugador nacido para el Atleti”.

Sin embargo, a pesar de ese rendimiento positivo, el club y el entrenador argentino han decidido que no formará parte del proyecto inmediato.

La necesidad de liberar el cupo de extranjero y la fuerte competencia en el mediocampo han pesado más. Vargas quedó fuera de la primera convocatoria oficial de LaLiga y todo apunta a que esta temporada jugará lejos del Riyadh Air Metropolitano para ganar experiencia y regresar más preparado.