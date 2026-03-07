¡Orgullo mexicano! Yareli Acevedo y Sofía Arreola conquistan Australia con un bronce histórico

Yareli Acevedo y Sofía Arreola mostraron que el ciclismo femenil mexicano puede soñar con cosas grandes cuando los Juegos Olímpicos de Los Angeles 2028 están en el horizonte, después de colgarse la presea de bronce en la prueba Madison de la Copa del Mundo de ciclismo de pista en Perth, Australia.

Acevedo volvió al podio en Perth, un día después de haberse colgado el oro en la prueba de Eliminación. Ella es la carta más consolidada en el ciclismo femenil mexicano con miras a los Olímpicos luego de que el año pasado conquistó el oro en el Mundial de Pista de Santiago en la prueba por puntos.

La dupla mexicana acumuló 19 puntos en una carrera intensa que finalizó con las representantes de Japón en primer lugar con 60 puntos, las locales de Australia siguieron con 24 unidades y México completando el podio.

Las mexicanas registraron una velocidad promedio superior a los 50 km/h durante gran parte de la prueba, destacando por su resistencia en los últimos 10 giros al velódromo. Con este podio, México asegura puntos vitales en el ranking mundial de la UCI, lo que facilita la clasificación directa a campeonatos mundiales y eventos de ciclo olímpico.

La Madison, disciplina olímpica desde los Juegos de Tokio 2020, exige coordinación perfecta entre las dos ciclistas, quienes alternan en pista para sumar puntos mediante sprints intermedios y vueltas ganadas. Las mexicanas mostraron solidez al mantenerse en posiciones de podio durante gran parte de la carrera, superando a equipos como Hong Kong y Chequia.

En el medallero parcial, México se posiciona fuerte gracias a esta presea, sumada al oro de Acevedo en Eliminación.Tanto Acevedo como Arreola han manifestado su intención de seguir compitiendo en el más alto nivel europeo antes de regresar a concentraciones nacionales.

El cierre de la competencia en Perth dejó claro que el ciclismo de pista mexicano cuenta con el talento para disputar medallas en cualquier escenario, cerrando su participación con un reconocimiento unánime de los jueces y competidores extranjeros.