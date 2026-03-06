Yareli Acevedo gana en Australia en la Copa del Mundo de ciclismo de pista

La mexicana Yareli Acevedo firmó una actuación brillante en Perth, Australia, al conquistar la prueba de eliminación en la Copa del Mundo de Ciclismo de Pista, imponiéndose en un cierre espectacular a la noruega Anita Yvonne Stenberg y a Sze Wing Lee, de Hong Kong, quienes completaron el podio.

La pedalista tricolor volvió a demostrar por qué es una de las principales cartas de México en el ciclismo de pista internacional, al imponerse en una carrera exigente, marcada por el calor y por el ritmo intenso que caracteriza a esta modalidad.

La eliminación, también conocida como “la carrera del diablo”, obliga a las competidoras a mantenerse siempre en posiciones competitivas, ya que cada pocas vueltas la última ciclista en cruzar la meta queda fuera. En ese contexto de constante presión, Acevedo supo administrar fuerzas, resistir las eliminaciones intermedias y mantenerse siempre en el grupo puntero.

La definición llegó en las últimas vueltas, cuando la mexicana quedó frente a frente con Stenberg, una de las favoritas de la prueba. Ambas protagonizaron un largo sprint de más de una vuelta, un cierre intenso en el que Acevedo mantuvo la potencia suficiente para cruzar primero la línea de meta y asegurar la victoria.

El tercer lugar fue para Sze Wing Lee, quien logró salvar la eliminación en los momentos finales de la carrera y asegurar el último sitio del podio.

La victoria de Acevedo cobra aún mayor relevancia al tratarse de una fecha de la Copa del Mundo, uno de los circuitos más importantes del ciclismo de pista a nivel internacional y donde compiten algunas de las mejores especialistas del planeta.

Además, el triunfo llega en un momento clave del calendario, con los equipos nacionales buscando sumar resultados y puntos de cara a los grandes eventos del ciclo olímpico, en un proceso que tiene como horizonte los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Para Yareli Acevedo, quien ha sido protagonista constante del ciclismo mexicano en los últimos años, el triunfo en Perth confirma su regularidad en la élite internacional y refuerza su papel como una de las ciclistas más competitivas del país en las pruebas de pista.

El resultado también vuelve a colocar el nombre de México en lo más alto del ciclismo internacional, gracias a una actuación sólida, inteligente y contundente de la pedalista nacional en territorio australiano.